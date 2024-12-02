صلاح يهدد عرش شيرر ضد الـ5 الكبار في إنجلترا

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول تخليد اسمه في سجلات كرة القدم الإنجليزية، بعد قيادته "الريدز" للفوز على مانشستر سيتي، أمس السبت، في قمة مثيرة أُقيمت على ملعب "أنفيلد".

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله الهولندي كودي خاكبو وسجل الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 77، ليحسم ليفربول قمة الجولة الـ13 من البريميرليغ على حساب السيتي الجريح بهدفين دون.

وجعل صلاح من كسر الأرقام القياسية أمرا عاديا، وهذا الأسبوع لم يكن استثناء وفق وصف صحيفة "آس" الإسبانية، خاصة وأن هدفه الأخير قرّبه من تحقيق إنجاز جديد في كرة القدم الإنجليزية.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف المسجلة في شباك الفرق الخمسة الكبرى (مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، تشلسي، توتنهام هوتسبير) بالدوري الإنجليزي إلى 45 هدفا، وفق الصحيفة الإسبانية".

وبات صلاح في المركز الثاني في هذه القائمة بالتساوي مع الإنجليزي واين روني النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وإيفرتون.

ويأتي صلاح (32 عاما) خلف النجم الإنجليزي المعتزل ألان شيرر الذي نال من شباك الفرق الستة الكبرى بما فيها ليفربول 65 مرة سجلها خلال فترة تواجده مع أندية نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز وساوثهامبتون.

Mohamed Salah has scored 45 goals vs the Big 6. Only one player has more in PL history: Alan Shearer (56). pic.twitter.com/qDvz9lVZWr — StatMuse FC (@statmusefc) December 1, 2024

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وفي الوقت نفسه يتفوق النجم المصري على الثنائي الإنجليزي في معدّل التسجيل، ونجح صلاح في تسجيل هذه الأهداف (45) في 276 مباراة بالبريميرليغ بواقع 16.3% أما روني فأحرز الحصيلة نفسها من الأهداف في 491 مباراة بنسبة 9.1%، فيما جاءت أهداف شيرر الـ56 في 559 مباراة بنسبة 10% تقريبا.

وواصل صلاح تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمباراة السادسة على التوالي، رافعا حصيلته التهديفية إلى 11 هدفا.

وضيّق صلاح الخناق على النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي تجمّد رصيده عند 12 هدفا بعد فشله في هز شباك ليفربول في قمة أنفيلد.

وترى الصحيفة الإسبانية أن صلاح لو واصل تألقه هذا الموسم سيكون مرشحا قويا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته، وهو إنجاز تحقق مرة واحدة فقط بواسطة الفرنسي تيري هنري النجم الأسبق لأرسنال.

صلاح الثاني في صناعة الأهداف

في الوقت نفسه يُعد صلاح ثاني لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث صناعة الأهداف هذا الموسم، إذ قدّم لزملائه 7 تمريرات حاسمة، ويأتي خلف بوكايو ساكا لاعب أرسنال الذي قدم 10 تمريرات، وهو ما يؤكد أن صلاح يتألق هذا الموسم مع ليفربول على الصعيدين الجماعي والفردي.

ويتواجد صلاح في المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 168 هدفا، ويفصله 7 أهداف و9 أهداف على التوالي عن هنري وفرانك لامبارد صاحبي المركزين السابع والسادس.

ووسّع ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي تراجع إلى المركز الرابع، إلى 11 نقطة بعد مرور 13 جولة من بداية الموسم الكروي 2024-2025، فيما يبتعد الريدز بفارق 9 نقاط عن أرسنال وتشلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث وفي رصيد كل منهما 25 نقطة.