صلاح يهدد عرش شيرر ضد الـ5 الكبار في إنجلترا

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول تخليد اسمه في سجلات كرة القدم الإنجليزية، بعد قيادته "الريدز" للفوز على مانشستر سيتي، أمس السبت، في قمة مثيرة أُقيمت على ملعب "أنفيلد".

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله الهولندي كودي خاكبو وسجل الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 77، ليحسم ليفربول قمة الجولة الـ13 من البريميرليغ على حساب السيتي الجريح بهدفين دون.

وجعل صلاح من كسر الأرقام القياسية أمرا عاديا، وهذا الأسبوع لم يكن استثناء وفق وصف صحيفة "آس" الإسبانية، خاصة وأن هدفه الأخير قرّبه من تحقيق إنجاز جديد في كرة القدم الإنجليزية.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف المسجلة في شباك الفرق الخمسة الكبرى (مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، تشلسي، توتنهام هوتسبير) بالدوري الإنجليزي إلى 45 هدفا، وفق الصحيفة الإسبانية".

وبات صلاح في المركز الثاني في هذه القائمة بالتساوي مع الإنجليزي واين روني النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وإيفرتون.

ويأتي صلاح (32 عاما) خلف النجم الإنجليزي المعتزل ألان شيرر الذي نال من شباك الفرق الستة الكبرى بما فيها ليفربول 65 مرة سجلها خلال فترة تواجده مع أندية نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز وساوثهامبتون.

December 1, 2024