شاهد.. لاعب يرفض تسجيل هدف في الدوري المصري لسبب غريب

شهدت إحدى المباريات في الدوري المصري لكرة القدم "دوري نايل" لقطة وُصفت بالرائعة، كان بطلها النيجيري إيمانويل أبيه لاعب الاتحاد السكندري.

حدث ذلك في الدقيقة 84 من مباراة الاتحاد السكندري وضيفه طلائع الجيش في الجولة الرابعة أمس، حينما كان بإمكان إيمانويل وضع فريقه في المقدمة مستغلا سقوط محمد شعبان حارس مرمى الفريق المنافس على الأرض بعد أن داس عمرو جمعة مهاجم الاتحاد على يده.

ورغم استمرار اللعب لكن أبيه رفض تسديد الكرة والمرمى خال تماما، وفضّل إرسالها خارج حدود المستطيل الأخضر كي يحصل شعبان على العلاج.

لقطة رائعة من إيمانويل لاعب الاتحاد👌.. يرفض استكمال اللعب والمرمى خالي لسقوط حارس فريق طلائع الجيش 👏#ONTime_Sports pic.twitter.com/jEtyq66lZO — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

وعلّق أحد المتابعين عبر منصة "إكس" على تصرف إيمانويل بالقول "لقطة رائعة من إيمانويل لاعب الاتحاد، رفض استكمال اللعب والمرمى خال لسقوط حارس فريق طلائع الجيش".

وأضاف آخر "أهم ما في كرة القدم الأخلاق والاحترام، تحية كبيرة لإيمانويل على الأخلاق والاحترام".

واستقبلت شباك الاتحاد السكندري هدفا متأخرا في الدقيقة 90+4، ليخرج "زعيم الثغر" خاسرا أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

جووووووول ⚽🔥.. عملها رجب عمران ويسجل هدف في توقيت قاتل لفريق طلائع الجيش في شباك الاتحاد 💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/gPpESRpKaT — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

وتجمّد رصيد الاتحاد عند 7 نقاط في المركز الخامس مؤقتا، فيما ارتقى طلائع الجيش إلى المركز السادس بالرصيد نفسه من النقاط.

يُذكر أن إيمانويل أبيه (28 عاما) انضم إلى الاتحاد السكندري في سبتمبر/أيلول الماضي قادما من صباح إف سي من أذربيجان في عقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2026.

ومنذ انضمامه إلى صفوف الاتحاد ظهر أبيه في 4 مباريات بالدوري المصري سجل خلالها هدفا وحيدا وذلك في مرمى فاركو خلال الجولة الأولى من المسابقة.