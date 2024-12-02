توقيت قرعة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة

أكمل بوتافوغو البرازيلي عقد الفرق المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 بكرة القدم بنظامها الجديد، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقا تمثل مختلف قارات العالم.

وحجز بوتافوغو المقعد الأخير في البطولة بعد تتويجه بكأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على مواطنه أتلتيكو مينيرو 3-1 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس السبت.

وبعد استكمال عقد الفرق المتأهلة في مونديال الأندية تتجه الأنظار الآن نحو القرعة، حيث يتطلع كل فريق لمعرفة مجموعته في البطولة التي ستقام بنفس الآلية التي كانت تُنظم بها بطولات كأس العالم للمنتخبات في النسخ الأخيرة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن تُجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 الخميس المقبل (5 ديسمبر/كانون الأول) في ميامي عند الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي (الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

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متى تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025؟

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في 15 يونيو/حزيران 2025، على ملعب هارد روك في ميامي، لتمثل بداية البطولة المرتقبة في الولايات المتحدة.

وسيشارك فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصفته ممثل البلد المضيف، في المباراة الافتتاحية.

وستوزع الفرق الـ32 على 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، حيث يتنافس كل فريق في نظام الدوري من دور واحد خلال مرحلة المجموعات، على أن يتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ومن ثم تبدأ مرحلة خروج المغلوب.

وستقام المباراة النهائية في 13 يوليو/تموز 2025، في ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

أندية أوروبا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ريال مدريد الإسباني.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشلسي الإنجليزي.

إنتر ميلان الإيطالي.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني.

بايرن ميونخ الألماني.

بورتو البرتغالي.

بنفيكا البرتغالي.

بوروسيا دورتموند الألماني.

يوفنتوس الإيطالي.

ريد بول سالزبورغ النمساوي.

أندية أميركا الجنوبية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:

بوتافوغو البرازيلي.

فلامنغو البرازيلي.

بالميراس البرازيلي.

فلومينينسي البرازيلي.

ريفر بليت الأرجنتيني.

بوكا جونيورز الأرجنتيني.

أندية أفريقيا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:

الأهلي المصري.

الوداد المغربي.

الترجي التونسي.

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

أندية آسيا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:

الهلال السعودي.

العين الإماراتي.

أوراوا ريد دايموندز الكوري الجنوبي.

أولسان هيونداي الياباني.

أندية أميركا الشمالية والوسطى في كأس العالم للأندية 2025:

مونتيري المكسيكي.

ليون المكسيكي.

باتشوكا المكسيكي.

سياتل ساوندرز الأميركي.

ممثل أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية 2025:

أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ممثل الدولة المضيفة في كأس العالم للأندية 2025:

إنتر ميامي الأميركي.

ملاعب كأس العالم للأندية 2025:

ملعب هارد روك في ميامي.

ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

ملعب TQL في سينسيناتي.

ملعب بنك أميركا في شارلوت.

ملعب روز بول في لوس أنجلوس.

ملعب غيوديس بارك في ناشفيل.

ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو.

ملعب إنتر آند كو في أورلاندو.

ملعب لينكون فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

ملعب لومين في سياتل.

ملعب أودي في واشنطن.