بداية مثالية مع ليفربول.. الهولندي سلوت يقهر كبار المدربين في أوروبا

كسب الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي ثقة أنصار الفريق المتعطشين لرؤية فريقهم وهو يعتلي منصات التتويج مرة أخرى، في فترة زمنية قصيرة بعد نجاحه في قهر المدربين الكبار محليا وأوروبيا حتى الآن.

واستلم سلوت مهامه مدربا لليفربول في الأول من يونيو/حزيران 2024 خلفا للألماني يورغن كلوب، وبات أول مدرب هولندي في تاريخ "الريدز"، ليدشن بداية مثالية لمشواره مع العملاق الإنجليزي.

ومنذ بداية الموسم الكروي الجاري يحقق ليفربول تحت قيادة سلوت نتائج رائعة مقترنة بجودة عالية في الأداء، الأمر الذي ساعد الفريق على تصدر جدول ترتيب بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وتحققت هذه النتائج بعدما تفوّق سلوت على أبرز المدربين محليا وأوروبيا، ما يدلّ على أن ما ينجزه الريدز حاليا ليس محض صدفة.

ونجح سلوت في أول اختبار حقيقي له بعدما قاد ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد في عقر دار الأخير (3-0) في الجولة الثالثة من البريميرليغ حينها كان مواطنه إريك تن هاغ مدربا "للشياطين الحمر".

بعدها لم يجد سلوت صعوبة تُذكر في إلحاق هزيمة ثقيلة بفريق وست هام يونايتد بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي (5-1) في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتخطى أبناء سلوت عقبة تشلسي الذي يدربه الإيطالي إنزو ماريسكا بعد فوز صعب وشاق (2-1) في الجولة الثامنة من البريميرليغ.

ولقّن سلوت نظيره الإسباني تشابي ألونسو -بطل الثنائية المحلية في ألمانيا بالموسم الماضي من دون هزيمة- درسا في فنون كرة القدم إثر الفوز الكبير على باير ليفركوزن (4-0) في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وعاد سلوت لتأكيد علّو كعبه على أبرز مدربي البريميرليغ وهذه المرة كان ضحيته الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عقب فوز ليفربول على "الفيلانز" (2-0) في الجولة الـ11.

أما آخر ضحيتين لسلوت حتى الآن فهما من العيار الثقيل ومن أكبر المدربين في العالم ومن بين الأكثر حصدا للبطولات، والحديث هنا عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وعلى ملعب "أنفيلد" أدى ليفربول واحدة من أقوى وأمتع مبارياته هذا الموسم وفاز على الميرنغي (2-0) ضمن الجولة الخامسة لمرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، وهي نتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر لولا ضياع الفرص السهلة أبرزها ركلة الجزاء المُهدرة من قبل النجم المصري محمد صلاح.

وواصل سلوت هوايته المفضلة في إلحاق الهزيمة بالمدربين الكبار، وجاء الدور على الرجل الذي يحب عمله وسار على نهجه وهو غوارديولا.

🔴👏🏻 Arne Slot on Pep Guardiola: “There are few people in football who, when you watch, they never let you down”.

“9 times out of 10 the games of Barcelona, Bayern or City have been a joy to watch for everyone who loves football. So that’s why I like to watch his teams play”. pic.twitter.com/6AHFstOaY7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2024