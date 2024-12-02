الكرواتي داليتش يقترب من تدريب منتخب قطر

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد القطري لكرة القدم توصّل إلى اتفاق مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتولي تدريب المنتخب الأول خلفا للإسباني ماركيز لوبيز.

وكشفت صحيفة الراية القطرية أن الاتفاق على جميع التفاصيل تم فعلا بين الاتحاد القطري وداليتش لتولي الأخير منصب المدير الفني للعنابي في الفترة المقبلة.

وبعد قرار فك الارتباط مع المدرب الإسباني، الذي قاد المنتخب للفوز بلقب كأس أمم آسيا 2023، يُتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيين المدرب الكرواتي (58 عاما) خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع في المجموعة الأولى (7 نقاط) من تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

الكراوتي زلاتكو داليتش مدرباً للعنابي

🔷🔹 كشف مصدر خاص للراية عن توصل الاتحاد القطري لكرة القدم الى اتفاق مع الكراوتي زلاتكو داليتش، لتولي تدريب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، خلفا للإسباني لوبيز..

للتفاصيل: https://t.co/B1vdf6fhNu#جريدة_الراية #عاجل pic.twitter.com/LbTQvgRBlW — الراية القطرية (@alraya_n) December 1, 2024

متى يبدأ داليتش مشواره مع منتخب قطر؟

بحسب بعض المصادر، من المتوقع أن يبدأ داليتش مشواره مع العنابي خلال النسخة الـ26 من كأس "الخليج" التي تستضيفها الكويت في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

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وتعد بطولة الخليج فرصة للمدرب الكوراتي للتعرّف على اللاعبين والتحضير الجيد لباقي مشوار قطر بتصفيات كأس العالم 2026.

مسيرة داليتش التدريبية

خطا داليتش خطوته الأولى في مجال التدريب مع نادي رييكا الكرواتي عام 2007، وانتقل منه إلى دينامو تيرانا الذي توج معه بلقب السوبر في ألبانيا.

وكان فريق سلافن بيلوبو آخر محطاته في كرواتيا، قبل أن يحزم حقائبه متجها إلى المنطقة العربية، وتحديدا إلى السعودية والإمارات.

وعمل داليتش مدربا لفريق الفيصلي السعودي اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2010، وقاده في 55 مباراة، قبل أن يوقع عقدا مع نادي الهلال في اليوم الأخير من يناير/كانون الثاني 2013.

أشرف داليتش على "الزعيم" لمدة 4 أشهر فقط قاد الفريق فيها في 16 مباراة، فاز في 10 وتعادل مرتين وخسر 4، وحقق معه لقب كأس ولي العهد السعودي.

وبعد رحيله عن الهلال انتقل داليتش إلى الإمارات، حيث أشرف على تدريب نادي العين، واستمر معه لمدة 3 سنوات.

خلال هذه الفترة قاد فريق العين في 106 مباريات، فاز في 65 وتعادل 26 مرة وخسر 15 مباراة، وحصد لقب الدوري الإماراتي لموسم 2014-2015.

ترك داليتش العين في يناير/كانون الثاني 2017، ليتم اختياره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2017 لتدريب منتخب كرواتيا، ليحل مكان أنتي كاتشيتش.

وقاد داليتش منتخب بلاده في منافسات كأس أوروبا "يورو 2020″، وودع البطولة من الدور ثمن النهائي بالخسارة من إسبانيا 3-5 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.