موعد وتوقيت نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الملاكمة إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة النزال المرتقب على اللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك.

لم يتمكن أي ملاكم محترف من هزيمة تايسون فيوري، حتى العرض الرائع الذي قدمه أوسيك في مايو/أيار الماضي، والذي جعل الأوكراني يصبح بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل.

على مدار الـ12 جولة، خرج أوسيك منتصرا بقرار منقسم (115-112، 113-114، 114-113).

ويسعى فيوري إلى الانتقام من هزيمته، في حين يهدف أوسيك إلى الدفاع عن ألقابه في الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBA).

وقال فيوري لشبكة "دي إيه زد إن" "سأدمر هذا اللعين يوم السبت، لن أعتزل، بل سأقضي عليهم جميعا، وأولهم صاحب وجه الأرنب، كنت سعيدا بأدائي في المباراة الأولى بيننا، رغم أنني لم أحقق النتيجة المطلوبة".

وأضاف "لقد كنت جادا في قرار اعتزالي الملاكمة في عام 2022 بعد اعتزال ديليان وايت، حاولت الابتعاد عن الملاكمة مرات عدة ولم أنجح".

وأتم فيوري "لذا، فالذهاب إلى السعودية من أجل مباراة ملاكمة مع بعض المهرجين مقابل مبلغ مالي ضخم يبقى أمرا هينا مقارنة بتجاوز محنة صعبة".

بعد نزاله الأول ضد فيوري، اضطر أوسيك إلى تسليم لقبه في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) إلى الملاكم البريطاني دانييل دوبوا، بعد فوزه على أنتوني جوشوا في سبتمبر/أيلول الماضي.

