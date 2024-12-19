موعد وتوقيت نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الملاكمة إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة النزال المرتقب على اللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك.

لم يتمكن أي ملاكم محترف من هزيمة تايسون فيوري، حتى العرض الرائع الذي قدمه أوسيك في مايو/أيار الماضي، والذي جعل الأوكراني يصبح بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل.

على مدار الـ12 جولة، خرج أوسيك منتصرا بقرار منقسم (115-112، 113-114، 114-113).

ويسعى فيوري إلى الانتقام من هزيمته، في حين يهدف أوسيك إلى الدفاع عن ألقابه في الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBA).

وقال فيوري لشبكة "دي إيه زد إن" "سأدمر هذا اللعين يوم السبت، لن أعتزل، بل سأقضي عليهم جميعا، وأولهم صاحب وجه الأرنب، كنت سعيدا بأدائي في المباراة الأولى بيننا، رغم أنني لم أحقق النتيجة المطلوبة".

وأضاف "لقد كنت جادا في قرار اعتزالي الملاكمة في عام 2022 بعد اعتزال ديليان وايت، حاولت الابتعاد عن الملاكمة مرات عدة ولم أنجح".

وأتم فيوري "لذا، فالذهاب إلى السعودية من أجل مباراة ملاكمة مع بعض المهرجين مقابل مبلغ مالي ضخم يبقى أمرا هينا مقارنة بتجاوز محنة صعبة".

الملاكم الأوكراني أوسيك يهزم فيوري ويفرض نفسه بطلا العالم للوزن الثقيل.https://t.co/XFbB0aCnja pic.twitter.com/GdxqET3HzM — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 19, 2024

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بعد نزاله الأول ضد فيوري، اضطر أوسيك إلى تسليم لقبه في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) إلى الملاكم البريطاني دانييل دوبوا، بعد فوزه على أنتوني جوشوا في سبتمبر/أيلول الماضي.

المواجهة الأولى بين أبطال الملاكمة تايسون فيوري وأوليكسندر أوزيك انتهت 🥊

والمواجهة الثانية على الأبواب Usyk2Fury يوم 21 ديسمبر بالرياض 🔥 The first showdown between boxing champions Tyson Fury and Oleksandr Usyk was just the beginning 🥊

Don’t miss the highly anticipated… pic.twitter.com/IxvN2qBKu4 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 18, 2024

موعد نزال فيوري ضد أوسيك

من المقرر أن يقام نزال "أوسيك ضد فيوري 2″، السبت المقبل 21 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، على حلبة المملكة أرينا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المواجهة الأولى بين أبطال الملاكمة تايسون فيوري وأوليكسندر أوزيك انتهت 🥊

والمواجهة الثانية على الأبواب Usyk2Fury يوم 21 ديسمبر بالرياض 🔥 The first showdown between boxing champions Tyson Fury and Oleksandr Usyk was just the beginning 🥊

Don’t miss the highly anticipated… pic.twitter.com/IxvN2qBKu4 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 18, 2024

وتبدأ البطاقة التمهيدية للعرض الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت غرينيتش، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة، ويتوقع أن ينطلق النزال الرئيسي بين فيوري وأوسيك الواحدة فجرا يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنزال فيوري وأوسيك

من المقرر أن يُبث نزال تايسون فيوري وألكسندر أوسيك عبر العديد من المنصات والقنوات العالمية.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عن نقل النزال المرتقب في بث حي ومباشر عبر القناة التالية.

beIN BOX OFFICE 3.

وتقول صحيفة "ذا صن" البريطانية إن هذا النزال "يختتم عاما مثيرا من الملاكمة في فئة الوزن الثقيل".

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نزالات البطاقة التمهيدية

يسبق نزال فيوري وأوسيك في بعض المواجهات القوية الأخرى بمختلف الفئات وهي على النحو التالي: