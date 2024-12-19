المنتخب السعودي يشارك ببطولة الكأس الذهبية عامي 2025 و2027

أعلن المنتخب السعودي -اليوم الخميس- مشاركته في الكأس الذهبية لكرة القدم لدول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي عامي 2025 و2027.

ويوجه اتحاد دول هذه المنطقة الدعوة لأحد المنتخبات لإكمال عِقد الفرق المشاركة في البطولة القارية. وسبق لمنتخب قطر المشاركة من قبل في المسابقة وبلغ دور الثمانية عام 2023 والمربع الذهبي عام 2021.

وتستعد السعودية، بقيادة المدرب هيرفي رينار، للمشاركة في كأس الخليج (خليجي 26) التي تنطلق السبت المقبل في الكويت. وتلعب في المجموعة الثانية مع اليمن والعراق والبحرين.

وقال المنتخب السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "يشارك المنتخب في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية وذلك انطلاقا من النسخة القادمة".

وأضاف "من المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أميركية وكندية بينها 5 ملاعب لكأس العالم 2026".

المنتخب الوطني يشارك في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية نسختي 2025 و 2027 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا 📝🔽

🔗 https://t.co/J6Q2fQjV3n . #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/EQXpq6F7tg — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 19, 2024

وتنطلق الكأس الذهبية يوم 14 يونيو/حزيران وتستمر حتى السادس من يوليو/تموز.

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وتطلع السعودية لتحسين موقفها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في أميركا الشمالية، إذ تحتل المركز الرابع ولها 6 نقاط بالمجموعة الثالثة للمرحلة الثالثة، وتتأخر بفارق الأهداف عن إندونيسيا ونقطة واحدة عن أستراليا صاحبة المركز الثالث.

وتتصدر اليابان المجموعة ولها 16 نقطة قبل 4 جولات على النهاية.

وانفصلت بطلة آسيا 3 مرات عن المدرب روبرتو مانشيني الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020، واستعانت مجددا برينار الذي قادها للفوز على الأرجنتين في افتتاح مشوارها بمونديال 2022 قبل أن يكمل الفريق القادم من أميركا الجنوبية مسيرته ويتوج باللقب العالمي في قطر.