أنشيلوتي المدرب الأنجح في تاريخ ريال مدريد

بعد قيادته ريال مدريد للفوز على باتشوكا المكسيكي (3-0) والتتويج بكأس الأندية للقارات "الإنتركونتننتال" بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ النادي الملكي.

وتُوج أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما باللقب الـ15 في مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، ليفض الشراكة مع الإسباني ميغيل مونيوز الذي احتفل بـ14 لقبا مع "الميرنغي" في بداية ستينيات وأواسط سبعينيات القرن الماضي، وفق الأرقام التي ذكرتها صحيفة "آس" الإسبانية.

🚨 BREAKING: Carlo Ancelotti is the Real Madrid manager with the MOST trophies. pic.twitter.com/oQw6lqBG9O — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 18, 2024

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وجاءت ألقاب المخضرم أنشيلوتي مع ريال مدريد على النحو التالي:

الدوري الإسباني : مرتان.

: مرتان. كأس ملك إسبانيا : مرتان.

: مرتان. كأس السوبر الإسباني : مرتان.

: مرتان. دوري أبطال أوروبا : 3 مرات.

: 3 مرات. كأس السوبر الأوروبي : 3 مرات.

: 3 مرات. كأس العالم للأندية : مرتان.

: مرتان. كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال": مرة واحدة.

Carlo Ancelotti has won his 15th title with Real Madrid, making him the manager with 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 trophies in the club's history! 🏆🌟 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃! 🇮🇹✨#CarloAncelotti #RealMadrid #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/g3wMEpdi46 — Sportskeeda Football (@skworldfootball) December 18, 2024

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وكشف أنشيلوتي أنه يستمتع كثيرا بنجاحه غير المسبوق في تاريخ ريال مدريد، إذ قال بعد الفوز على باتشوكا "عندما أنظر إلى الخلف وأرى أنني فزت بالكثير من الألقاب على مدار السنوات الماضية هذا يجعلني سعيدا للغاية".

Feliz por conseguir un nuevo título para todos los madridistas. Hala Madrid y Nada Más. #CopaIntercontinentalCup pic.twitter.com/EGE1rAJHsn — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 18, 2024

واستدرك "في الوقت نفسه أعرف أنني مدرب لنادي ريال مدريد وهو فريق متطلّب ويحتاج تركيزا مذهلا، يجب أن أنظر إلى الأمام ونفوز بالمزيد من الألقاب".

وأتم الإيطالي "الآن أنا سعيد للغاية لقد أنهينا عام 2024 بطريقة مذهلة وهذا شيء مهم جدا، وعلينا الآن أن نفكر في عام 2025".

ويستعد ريال مدريد لخوض آخر مباراة له في العام الجاري عندما يستضيف إشبيلية يوم الأحد المقبل على ملعب سنتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وبإمكان أنشيلوتي تعزيز مكانته كأكثر مدرب نجاحا في تاريخ النادي الملكي إذ ما زال ينافس هذا الموسم 2024-2025 على ألقاب الليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني ودوري الأبطال وكذلك كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والمقرر إقامتها في الصيف القادم بالولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى كل ذلك يملك أنشيلوتي فرصة أخرى لزيادة هذا الرصيد على اعتبار أن عقده الحالي مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2026.

وتاليا قائمة بأسماء المدربين الأنجح في تاريخ ريال مدريد من حيث عدد الألقاب:

الإيطالي كارلو أنشيلوتي: (15 بطولة). الإسباني ميغيل مونيوز: (14 بطولة). الفرنسي زين الدين زيدان: (11 بطولة). الإسباني لويس مولوني: (8 بطولات). الإسباني فيسنتي دل بوسكي: (7 بطولات). الهولندي ليو بينهاكر: (6 بطولات). الإسباني خوسيه فيلالونغا: (6 بطولات). الإسباني خوانيتو كارسر: (5 بطولات). الإسباني باكو برو: (4 بطولات). البرتغالي جوزيه مورينيو والصربي ميلان ميليانيتش والأرجنتيني لويس كارنيغليا والإنجليزي روبرت فيرث: كل منهم قاد ريال مدريد للتتويج بـ3 بطولات.