أنشيلوتي المدرب الأنجح في تاريخ ريال مدريد

بعد قيادته ريال مدريد للفوز على باتشوكا المكسيكي (3-0) والتتويج بكأس الأندية للقارات "الإنتركونتننتال" بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ النادي الملكي.

وتُوج أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما باللقب الـ15 في مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، ليفض الشراكة مع الإسباني ميغيل مونيوز الذي احتفل بـ14 لقبا مع "الميرنغي" في بداية ستينيات وأواسط سبعينيات القرن الماضي، وفق الأرقام التي ذكرتها صحيفة "آس" الإسبانية.

