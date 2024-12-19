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أنشيلوتي المدرب الأنجح في تاريخ ريال مدريد

Real Madrid's head coach Carlo Ancelotti, center, pose with the trophy after winning the Intercontinental Cup soccer final match against CF Pachuca at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Wednesday, Dec. 18, 2024. Real Madrid won the game 3-0.(AP Photo/Hussein Sayed)
أنشيلوتي قاد ريال مدريد للفوز بـ15 بطولة مختلفة خلال إشرافه على الفريق (أسوشيتد برس)
19/12/2024

بعد قيادته ريال مدريد للفوز على باتشوكا المكسيكي (3-0) والتتويج بكأس الأندية للقارات "الإنتركونتننتال" بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ النادي الملكي.

وتُوج أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما باللقب الـ15 في مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، ليفض الشراكة مع الإسباني ميغيل مونيوز الذي احتفل بـ14 لقبا مع "الميرنغي" في بداية ستينيات وأواسط سبعينيات القرن الماضي، وفق الأرقام التي ذكرتها صحيفة "آس" الإسبانية.

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وجاءت ألقاب المخضرم أنشيلوتي مع ريال مدريد على النحو التالي:

  • الدوري الإسباني: مرتان.
  • كأس ملك إسبانيا: مرتان.
  • كأس السوبر الإسباني: مرتان.
  • دوري أبطال أوروبا: 3 مرات.
  • كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات.
  • كأس العالم للأندية: مرتان.
  • كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال": مرة واحدة.

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وكشف أنشيلوتي أنه يستمتع كثيرا بنجاحه غير المسبوق في تاريخ ريال مدريد، إذ قال بعد الفوز على باتشوكا "عندما أنظر إلى الخلف وأرى أنني فزت بالكثير من الألقاب على مدار السنوات الماضية هذا يجعلني سعيدا للغاية".

واستدرك "في الوقت نفسه أعرف أنني مدرب لنادي ريال مدريد وهو فريق متطلّب ويحتاج تركيزا مذهلا، يجب أن أنظر إلى الأمام ونفوز بالمزيد من الألقاب".

وأتم الإيطالي "الآن أنا سعيد للغاية لقد أنهينا عام 2024 بطريقة مذهلة وهذا شيء مهم جدا، وعلينا الآن أن نفكر في عام 2025".

ويستعد ريال مدريد لخوض آخر مباراة له في العام الجاري عندما يستضيف إشبيلية يوم الأحد المقبل على ملعب سنتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وبإمكان أنشيلوتي تعزيز مكانته كأكثر مدرب نجاحا في تاريخ النادي الملكي إذ ما زال ينافس هذا الموسم 2024-2025 على ألقاب الليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني ودوري الأبطال وكذلك كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والمقرر إقامتها في الصيف القادم بالولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى كل ذلك يملك أنشيلوتي فرصة أخرى لزيادة هذا الرصيد على اعتبار أن عقده الحالي مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2026.

وتاليا قائمة بأسماء المدربين الأنجح في تاريخ ريال مدريد من حيث عدد الألقاب:

  1. الإيطالي كارلو أنشيلوتي: (15 بطولة).
  2. الإسباني ميغيل مونيوز: (14 بطولة).
  3. الفرنسي زين الدين زيدان: (11 بطولة).
  4. الإسباني لويس مولوني: (8 بطولات).
  5. الإسباني فيسنتي دل بوسكي: (7 بطولات).
  6. الهولندي ليو بينهاكر: (6 بطولات).
  7. الإسباني خوسيه فيلالونغا: (6 بطولات).
  8. الإسباني خوانيتو كارسر: (5 بطولات).
  9. الإسباني باكو برو: (4 بطولات).
  10. البرتغالي جوزيه مورينيو والصربي ميلان ميليانيتش والأرجنتيني لويس كارنيغليا والإنجليزي روبرت فيرث: كل منهم قاد ريال مدريد للتتويج بـ3 بطولات.
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المصدر : ماركا

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