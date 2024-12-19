شرط غوارديولا لمنح هالاند الضوء الأخضر للرحيل إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أعطى الضوء الأخضر لإيرلينغ هالاند لمغادرة ملعب الاتحاد نحو برشلونة، ولكن بشرط واحد.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن هالاند "لم يعد يتحمل غوارديولا وطلب تسريع المفاوضات" مع برشلونة قبل انتقال محتمل إلى الكامب نو.

وذكرت تقارير صحفية أن "الإعصار النرويجي"، أحد أفضل هدافي أوروبا، بات على رادار برشلونة في تطور صادم في سوق الانتقالات.

ووفقا لبرنامج "الشرينغيتو" El Chiringuito الإسباني، لطالما رغب النادي في المهاجم الموهوب، حيث تشير الشائعات إلى أن برشلونة بدأ في السعي لإبرام صفقة.

وفي تطور مذهل، تشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي قد يكون على استعداد للتخلي عن هالاند من أجل تخفيف مخاوف اللعب المالي النظيف.

Real Madrid will go head-to-head with Barcelona for Erling Haaland's signing in the summer of 2025. — @jotajordi13 pic.twitter.com/IfTqB2ZdXP — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 17, 2024

ويبدو أن المدرب الكتالوني يتقبل فكرة أن رحيله أمر لا مفر منه، لكنه وضع شرطا واضحا لتسهيل رحيله.

وبحسب التقارير، فإن طلب غوارديولا واضح: "إذا قرر هالاند الرحيل، فعليه أن يفعل ذلك في صيف عام 2026 وليس نهاية هذا الموسم".

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هذا الأمر سيمنح غوارديولا الوقت "للتخطيط" لاستبدال هالاند والبحث بهدوء عن بديل موثوق لمثل هذا المركز الحاسم.

وتظل "أولوية هالاند هي إكمال موسم آخر" في ملعب الاتحاد و"يفهم أهمية مغادرة السيتي بأفضل طريقة ممكنة".

ويضيف التقرير أن مانشستر سيتي "بدأ بالفعل في استكشاف الخيارات المتاحة في السوق في حالة فشله في الاحتفاظ بهالاند بعد الصيف المقبل. ويتردد اسم فيكتور جيوكيريس بقوة".

حتى الآن هذا الموسم، لعب هالاند 23 مباراة مع سيتي، وسجل 18 هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وحقق السيتيزنز بداية إيجابية، لكن مستواه تراجع بشكل حاد، إذ لم يفز سوى بمباراة واحدة فقط في آخر 11 مباراة في جميع المسابقات.