شرط غوارديولا لمنح هالاند الضوء الأخضر للرحيل إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أعطى الضوء الأخضر لإيرلينغ هالاند لمغادرة ملعب الاتحاد نحو برشلونة، ولكن بشرط واحد.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن هالاند "لم يعد يتحمل غوارديولا وطلب تسريع المفاوضات" مع برشلونة قبل انتقال محتمل إلى الكامب نو.

وذكرت تقارير صحفية أن "الإعصار النرويجي"، أحد أفضل هدافي أوروبا، بات على رادار برشلونة في تطور صادم في سوق الانتقالات.

ووفقا لبرنامج "الشرينغيتو" El Chiringuito الإسباني، لطالما رغب النادي في المهاجم الموهوب، حيث تشير الشائعات إلى أن برشلونة بدأ في السعي لإبرام صفقة.

وفي تطور مذهل، تشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي قد يكون على استعداد للتخلي عن هالاند من أجل تخفيف مخاوف اللعب المالي النظيف.

Real Madrid will go head-to-head with Barcelona for Erling Haaland's signing in the summer of 2025.

