رياضة|فرنسا

بالفيديو.. مشجعو فريق إسرائيلي يعتدون على ناشط رفع علم فلسطين بالملعب بفرنسا

رفع ناشط علم فلسطين وتجول به في أرضية الملعب، خلال مباراة فريق كرة السلة الإسرائيلي هابوعيل حولون ضد مضيفه نادي نانتير 92 الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا كرة السلة التي أقيمت في مدينة نانتير، أمس الأربعاء. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات داعمة لفلسطين عبر موقع إنستغرام، لحظة قفز الشاب من المدرجات إلى الملعب رافعا العلم الفلسطيني وركض محاولا الهرب من أمن الملعب الذي لاحقه محاولا الإمساك لكنه هرب منهم وعاد إلى المدرجات ثانية ليتعرض لهجوم واعتداء من مشجعي الفريق الإسرائيلي لتنفجر اشتباكات بين الجماهير. https://x.com/DurrutiRiot/status/1869501161549799498
الناشط الذي رفع علم فلسطين تم اعتقاله بينما ترك الجمهور الإسرائيلي (مواقع التواصل)
19/12/2024-|آخر تحديث: 19/12/202410:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

رفع ناشط علم فلسطين وتجول به في أرضية الملعب، خلال مباراة فريق كرة السلة الإسرائيلي هابوعيل حولون ضد مضيفه نادي نانتير 92 الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة التي أقيمت في مدينة نانتير، أمس الأربعاء.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات داعمة لفلسطين عبر موقع إنستغرام، لحظة قفز الشاب من المدرجات إلى الملعب رافعا العلم الفلسطيني وركض محاولا الهرب من أمن الملعب الذي لاحقه محاولا الإمساك به لكنه هرب منهم وعاد إلى المدرجات ثانية ليتعرض لهجوم واعتداء من مشجعي الفريق الإسرائيلي لتنفجر اشتباكات بين الجماهير.

كما أظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة الفرنسية لمن يحملون العلم الفلسطيني، تاركين من يحملون العلم الإسرائيلي من جمهور الفريق المنافس.

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يذكر أن ناشطين كانوا قد نظموا احتجاجا -يوم الأحد الماضي- في باريس ونانتير رفضا لاستضافة الفريق الإسرائيلي في فرنسا بسبب تواصل الإبادة الجماعية في غزة.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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