بالفيديو.. مشجعو فريق إسرائيلي يعتدون على ناشط رفع علم فلسطين بالملعب بفرنسا

رفع ناشط علم فلسطين وتجول به في أرضية الملعب، خلال مباراة فريق كرة السلة الإسرائيلي هابوعيل حولون ضد مضيفه نادي نانتير 92 الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة التي أقيمت في مدينة نانتير، أمس الأربعاء.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات داعمة لفلسطين عبر موقع إنستغرام، لحظة قفز الشاب من المدرجات إلى الملعب رافعا العلم الفلسطيني وركض محاولا الهرب من أمن الملعب الذي لاحقه محاولا الإمساك به لكنه هرب منهم وعاد إلى المدرجات ثانية ليتعرض لهجوم واعتداء من مشجعي الفريق الإسرائيلي لتنفجر اشتباكات بين الجماهير.

You're watching Palestine activists storming the Israeli basketball game in Paris tonight. Met of course with violence from zionists and police. Israeli fascists aren't welcome on our streets or in our spaces. Solidarity with our comrades in Paris. pic.twitter.com/1rEwceJKse

— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) December 18, 2024