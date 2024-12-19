موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بربع نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبر" المباراة اليوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويديرها الحكم جون بروكس.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت غرينتش (21:00).

القنوات الناقلة

البث الحي والمباشر للمباراة ستكون عبر القنوات التالية:

بي إن سبورتس1 (beIN Sports HD 1)

beIN Sports HD 1 English

سكاي سبورتس (Sky Sports Main Event UK)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويسعى توتنهام للعودة مجددا إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، حيث فاز الفريق اللندني بآخر ألقابه عندما توج بكأس الرابطة عام 2008.

وسيطرت الضجة المثارة حول مستقبل راشفورد على أجواء مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، وذلك بعدما قال اللاعب إنه بصدد تحد جديد مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية ردا على استبعاده من الفوز المثير على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في بطولة الدوري يوم الأحد الماضي.

ولم يكن الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (20 عاما) أيضا ضمن تشكيلة الفريق في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال المدرب الجديد أموريم في وقت لاحق إن قراراته كانت كلها تتعلق بإلزام لاعبيه بمعايير عالية.

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ويحتل السبيرز المركز الـ10 في جدول ترتيب البريميرليغ بـ23 نقطة، في حين يقبع "المانيو" في المركز الـ13 بـ22 نقطة.

وفي آخر 5 مباريات، فاز توتنهام بمباراتين وخسر أخريين وانتهت المواجهة الخامسة بالتعادل.