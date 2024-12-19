انطلاق بيع تذاكر مباريات مونديال الأندية 2025 بمشاركة 5 فرق عربية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن انطلاق بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز من العام المقبل، بمشاركة 32 فريقا 5 منها عربية.

وتشارك في البطولة 5 أندية عربية هي: الأهلي المصري، والوداد المغربي، والترجي التونسي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي، وتنطلق المنافسة بمباراة الافتتاح التي تجمع الأهلي مع إنتر ميامي الأميركي.

وقال الفيفا عبر موقعه الإلكتروني "أصبح بإمكان الجماهير حجز تذاكرهم لحضور كأس العالم للأندية عبر الموقع الإلكتروني للفيفا، وتم فتح باب الشراء بحسب قاعدة الأفضلية للأسبق، وبدءا من 30 دولارا أميركيا للتذكرة من دون احتساب الضرائب والرسوم".

انطلاق عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ 🏆 أصبح بإمكان الجماهير حجز تذاكرهم لحضور كأس العالم الأندية FIFA عبر الموقع https://t.co/bXQ16DL3Tb تم فتح باب الشراء بحسب قاعدة الأفضلية للأسبق وبدءاً من 30 دولاراً أمريكياً للتذكرة من دون احتساب الضرائب والرسوم: — FIFA – عربي (@fifacom_ar) December 19, 2024

من جانبه، قال رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو "بعد طرح تذاكر البطولة، أصبحت الجماهير مدعوة لتكون جزءا من التاريخ الكروي عبر حضور منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستكون بمثابة قمة مجد كرة قدم الأندية، وستكون زاخرة بلحظات أسطورية".

إعلان

وأضاف "تعتبر كرة قدم الأندية بمثابة ركيزة أساسية لرياضتنا، وقد اضطلعت الجماهير بدور محوري في تطوّرها".

وتابع إنفانتينو "ستكون هذه البطولة الجديدة بمثابة احتفال عالمي بشغف وثقافة جماهير الأندية، وكل الذين لا يسعهم انتظار انطلاق البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة بين يونيو ويوليو، حيث تشهد إجراء 63 مباراة موزعة على 12 ملعبا".

وتتوزع الفرق المشاركة على 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.