الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا والمغرب الأول عربيا

احتفظت الأرجنتين، بطلة العالم، بصدارة التصنيف العالمي للرجال الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024 للسنة الثانية على التوالي، مع عدم وجود أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى في أحدث قائمة نُشرت اليوم الخميس.

وواصل منتخب المدرب ليونيل سكالوني، الذي فاز بكأس كوبا أميركا بتفوقه على كولومبيا في يوليو تموز الماضي ليحقق اللقب للمرة الـ16 وهو رقم قياسي، صدارة التصنيف الدولي متقدما على فرنسا ثانية الترتيب وإسبانيا بطلة أوروبا التي حلت في المركز الثالث.

واحتلت إنجلترا، وصيفة بطلة أوروبا، والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا بقية المراكز العشرة الأولى.

وقفزت أنغولا 32 مركزا، وهو الصعود الأفضل لمنتخب في الترتيب على مدار السنة، لتختتم العام في المركز 85.

وعلى مستوى المنتخبات العربية، أنهى منتخب المغرب العام في التصنيف الـ14، ومصر (33) والجزائر (37) ومنتخب قطر (48) متقدما على العراق (56) والسعودية (59).

التصنيف الأخير لعام 2024 #FIFARanking 🎬 – 🇦🇷 الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة و🇦🇴 أنغولا تحقق تقدماً مبهراً

– 🇲🇦 المغرب ينهي السنة في المرتبة الـ14، 🇪🇬 مصر في الـ33 و🇩🇿 الجزائر في الـ37

– 🇶🇦 قطر تنهي 2024 في المرتبة الـ48، 🇮🇶 العراق في الـ56 و🇸🇦 السعودية في الـ59: — FIFA – عربي (@fifacom_ar) December 19, 2024