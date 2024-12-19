برشلونة يتفوق على ريال مدريد في إيرادات البث التلفزيوني لليغا

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن قيمة الأموال التي دخلت خزينة الأندية عن الموسم الكروي الماضي 2023-2024 في الدرجتين الأولى والثانية من حقوق البث المرئي والمسموع لمباريات الليغا.

وحسب الأرقام التي نشرها الموقع الرسمي للدوري الإسباني، فإن برشلونة الذي أنهى الموسم في المركز الثاني حقق أرباحا أكثر من غريمه ريال مدريد البطل.

💰El Barça es el club con más ingresos de televisión de La Liga. [Vía @relevo ] pic.twitter.com/z4GNuHtRax — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) December 18, 2024

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أنشيلوتي المدرب الأنجح في تاريخ ريال مدريد list 2 of 2 برشلونة في ورطة بسبب ملعب كامب نو end of list

وانتعشت خزينة النادي الكتالوني بما يقارب من 153.8 مليون يورو صافٍ، في حين نال النادي الملكي حامل اللقب 151 مليونا.

وتاليا قيمة المبلغ الصافي الذي حصل عليه كل ناد في الدوري الإسباني من حقوق البث عن الموسم الماضي:

برشلونة: 153.8 مليون يورو ريال مدريد: 151.04 مليون يورو أتلتيكو مدريد: 120.10 مليون يورو إشبيلية: 73.8 مليون يورو ريال سوسيداد: 72 مليون يورو ريال بيتيس: 68.2 مليون يورو فياريال: 64.4 مليون يورو أتلتيك بيلباو: 63.9 مليون يورو فالنسيا: 60.3 مليون يورو أوساسونا: 51.9 مليون يورو جيرونا: 50.7 مليون يورو خيتافي: 50.7 مليون يورو سيلتا فيغو: 49.1 مليون يورو ريال مايوركا: 47.2 مليون يورو غرناطة: 46.7 مليون يورو (هبط) رايو فاليكانو: 46.2 مليون يورو قادش: 46.1 مليون يورو (هبط) ديبورتيفو ألافيس: 44.5 مليون يورو لاس بالماس: 43.9 مليون يورو ألميريا: 43.4 مليون يورو (هبط)

إعلان

وفي المجموع الكلي وصل المبلغ الذي تم توزيعه على أندية الليغا مليارا و348 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فريقي إسبانيول وبلد الوليد اللذين صعدا إلى الليغا هما الأكثر ربحا من بين فرق الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وانتعشت خزينة إسبانيول بمبلغ 26.31 مليون يورو، في حين حصد بلد الوليد مبلغ 18.41 مليون يورو.

لماذا ربح برشلونة أكثر من الريال؟

وكشف تقرير إسباني عن أسباب حصول برشلونة على أموال أكثر من غريمه ريال مدريد رغم أن الثاني كان بطل الليغا للموسم الماضي.

وتابع التقرير أن الفارق في الأموال التي حصل عليها كل منهما يعود إلى الرغبة التي أظهرها الناديان في التعاون مع رابطة "الليغا" في مجال البث.

وأوضح "قدّم برشلونة جميع أنواع التسهيلات من حيث إجراء المقابلات قبل وأثناء وبعد المباراة وتصوير بعض الكواليس المتعلقة بالفريق فتم مكافأته، على عكس ريال مدريد الذي لم يتعاون في هذا المجال".

وبحسب التقرير نفسه، فإن اللائحة الجديدة التي ابتكرها خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا تكافئ الأندية التي تقدم المزيد من التسهيلات لجعل حقوق البث أكثر جاذبية بأموال أكثر.

يُذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بلقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 للمرة الـ36 في تاريخه بعدما جمع 95 نقطة من 29 انتصارا و8 تعادلات وهزيمة وحيدة، بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه برشلونة الوصيف، في حين حل جيرونا في المركز الثالث (81 نقطة) وأتليتكو مدريد رابعا (76 نقطة).