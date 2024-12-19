سجن ماتياس بوغبا بتهمة ابتزاز شقيقه بول

حكم على ماتياس بوغبا اليوم الخميس بالسجن لمدة 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وذلك في قضية ابتزاز شقيقه اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا.

وسينفذ ماتياس عقوبة السجن لمدة عام واحد تحت الإقامة الجبرية عبر وضع سوار إلكتروني، كما تم تغريمه مبلغ 20 ألف يورو لدوره في محاولة الابتزاز التي وقعت في عام 2022، إذ طالب شقيقه بمبلغ 13 مليون يورو، بالإضافة إلى ممارسته ضغوطا كبيرة على اللاعب وعائلته وعلاقاته المهنية للحصول على المبلغ.

وأدين أيضا 5 متهمين آخرين -وهم أصدقاء طفولة ومعارف لبول بوغبا- بتهم الابتزاز والاحتجاز وحيازة أسلحة والانضمام إلى مجموعة إجرامية.

وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 8 سنوات وغرامات تتراوح بين 20 و40 ألف يورو، بالإضافة إلى حظر حمل الأسلحة لمدة 10 سنوات.

وحُكم على "رشدان. ك" المشتبه في أنه العقل المدبر للمجموعة -والذي مثل أمام المحكمة معتقلا- بالسجن 8 سنوات، وفقا لما طالبت به النيابة العامة.

كما حُكم على "آداما. سي" بالسجن 5 سنوات مع أمر بالتنفيذ الفوري، وخرج من قاعة المحكمة مكبل اليدين وتحت حراسة الشرطة.

أما "مامادو. م" فحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ.

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وأخيرا، حُكم على كل من "ماشيكور. ك" و"بوباكار. س" بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ للأول، و3 سنوات مع وقف التنفيذ للثاني.

غضب المحامين

وأعرب معظم محامي الدفاع عن غضبهم من الأحكام التي اعتبروها صارمة للغاية، وأعلنوا نيتهم استئناف الحكم.

وبدأت "قضية بوغبا" ليلة 19 إلى 20 مارس/آذار 2022 بكمين نصب لبول بوغبا في شقة في مونتيفرين (سين-إي-مارن، ضاحية باريس)، إذ قام رجلان مقنعان باحتجازه تحت تهديد السلاح في محاولة لانتزاع 13 مليون يورو من لاعب الوسط الذي كان يلعب وقتها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم يوفنتوس الإيطالي.

وظهرت القضية بعد بث ماتياس بوغبا مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي بـ4 لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية) في 27 أغسطس/آب الماضي توعد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بطل العالم.

ووفقا لمصادر قريبة من عائلة اللاعب اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية، طُلبت مبالغ كبيرة من بول بوغبا إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة مضرة به.

وقال بول للمحققين إن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين (رجل دين) بإلقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جيرمان وقتها المهاجم الدولي كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.