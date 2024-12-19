الوداد يتعادل مع الجيش الملكي ونهضة بركان يعزز صدارته للدوري المغربي

تعادل الجيش الملكي مع ضيفه الوداد 2-2، وفاز نهضة بركان 3-صفر على ضيفه النادي المكناسي ليعزز صدارته للدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وبهذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب ليستعيد انتصاراته بعد تعادله في الجولة الماضية 1-1 أمام الدفاع الجديدي، في حين تجمد رصيد المكناسي عند 17 نقطة في المركز الـ12.

وتوقفت المباراة لأكثر من 6 دقائق بعد سقوط أيوب خيري وعبد الحق عسال لاعبَي نهضة البركان إثر تصادمهما بالرأس، مما أجبر المدرب معين الشعباني على إجراء تبديلين اضطراريين في الدقيقة الـ14 بإشراك محمد أيمن سديل ومامدو كامارا بدلا من الثنائي المصاب.

وفرض نهضة بركان سيطرته على الشوط الأول، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ22 بركلة خلفية مزدوجة من عماد الرياحي، لكنها ارتطمت بالعارضة.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عن طريق يوسف مهري بعدما تلقى تمريرة عرضية من زميله الرياحي حوّلها بضربة رأس إلى الشباك.

وضاعف نهضة بركان النتيجة في الدقيقة الـ82 عن طريق محمد المرابط بعدما تابع الكرة المرتدة من الحارس بعد تصديه لتسديدة زميله أسامة الملولي.

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وعزز الملولي تقدم أصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من إحرازهم الهدف الثاني بعدما أطلق تسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء.

تعادل الجيش الملكي مع الوداد

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم تعادل الجيش الملكي مع ضيفه الوداد 2-2.

ورفع الجيش الملكي رصيده بذلك إلى 21 نقطة محتلا المركز الخامس، في حين وصل الوداد إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط خلف نهضة بركان ونقطة خلف نهضة الزمامرة.

وافتتح الجيش الملكي التسجيل في الدقيقة الرابعة بضربة رأس من محمد حريمات بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله أمين زحزوح من ركلة حرة غير مباشرة.

ولم يدم تقدم أصحاب الأرض كثيرا، إذ نجح أسامة الزمراوي في إحراز هدف التعادل للفريق الزائر في الدقيقة الـ14 بعدما استغل زميله كاسيوس ميولا خطأ لاعبي الجيش الملكي في تشتيت الكرة ومنح الزمراوي تمريرة ليسددها بأريحية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل الوداد ضغطه سعيا للتقدم في النتيجة، لتأتي محاولاته الهجومية بثمارها بعد 4 دقائق فقط من إحرازه هدف التعادل بتسديدة رائعة لمحمد الرياحي من حافة منطقة الجزاء.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الـ49 بعدما استغل يوسف الفحلي تأخر حارس الوداد في بدء الهجمة وضغط عليه ليستحوذ على الكرة ويضعها في الشباك.

وفي الدقيقة الـ75 تلقى عبد المنعم بوطويل لاعب الوداد البطاقة الصفراء الثانية ليطرد بعد دخوله في اشتباك بالأيدي مع هينوك باكا لاعب الجيش الملكي وضربه بالمرفق.