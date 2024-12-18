ريال مدريد يهيمن على تشكيلة الفيفا لأفضل 11 لاعبا في 2024

هيمن لاعبو ريال مدريد الإسباني على تشكيلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2024، والتي سيطر عليها لاعبو الدوري الإسباني والإنجليزي.

وأعلن الفيفا عن التشكيلة أمس الثلاثاء في حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضمت التشكيلة 5 لاعبين من ريال مدريد بعد موسم حافل بالألقاب للنادي الملكي.

لامين جمال لاعب برشلونة البالغ من العمر 17 عاما -الذي تألق في فوز إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024- أكمل قائمة اللاعبين من الدوري الإسباني في التشكيلة.

أما المراكز الخمسة المتبقية في تشكيلة الفيفا فحسمها الدوري الإنجليزي الممتاز، وضمت على سبيل المثال إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا المتوج بلقب بطولة كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين، إلى جانب رودري لاعب مانشستر سيتي المتوج بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا.

وفي ما يلي تشكيلة الفيفا لعام 2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

مدافعون: داني كاربخال، أنطونيو روديغر، روبن دياز، وليام ساليبا.

لاعبو الوسط: جود بيلينغهام، رودري، توني كروس.

مهاجمون: لامين جمال، إيرلينغ هالاند، فينيسيوس جونيور.

وتم اختيار التشكيلة من خلال تصويت مشترك بين المشجعين ولجنة من خبراء كرة القدم، ونسبة الأصوات من كلتا الفئتين متساوية في النتيجة النهائية (50% لكل فئة) بغض النظر عن عدد المصوتين في الفئتين.

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وتم منح اللاعبين نقاطا بناء على عدد مرات اختيارهم في عملية التصويت داخل كل مجموعة تصويت.