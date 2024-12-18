تايسون فيوري متوعدا "الأرنب" بنزال الرياض: سأدمره وكنت على وشك الانتحار

توعد الملاكم البريطاني تايسون فيوري منافسه الأوكراني أولكسندر أوسيك بهزيمة ساحقة عندما يلتقي عملاقا الوزن الثقيل في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت المقبل.

ويتطلع فيوري إلى رد اعتباره من الهزيمة الوحيدة في مشواره أمام أوسيك الملقب بـ"الأرنب".

وقال فيوري لشبكة "دي إيه زد إن" "سأدمر هذا اللعين يوم السبت، لن أعتزل، بل سأقضي عليهم جميعا، وأولهم صاحب وجه الأرنب".

وأضاف الملاكم البريطاني "كنت سعيدا بأدائي في المباراة الأولى بيننا رغم أنني لم أحقق النتيجة المطلوبة".

وتابع الملاكم الملقب بـ"ملك الغجر" "حاولت الابتعاد عن الملاكمة مرات عدة ولم أنجح".

وأوضح "لقد كنت جادا في قرار اعتزالي الملاكمة في عام 2022 بعد اعتزال ديليان وايت".

وواصل فيوري "لا أرى أن مشواري مع الملاكمة هو أعظم إنجازاتي، كنت على وشك الانتحار وتخلصت من حالة يأس شديد".

واختتم تصريحاته "لذا، فالذهاب إلى السعودية من أجل مباراة ملاكمة مع بعض المهرجين مقابل مبلغ مالي ضخم يبقى أمرا هينا مقارنة بتجاوز محنة صعبة".