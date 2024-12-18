تهنئة خاصة من ميسي للامين جمال بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي

هنأ الأسطورة ليونيل ميسي، جناح برشلونة الصاعد لامين جمال بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي، التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم شاب تحت 21 عاما.

وقدم ميسي تهانيه عبر رسالة على حسابه على إنستغرام إلى فيكي لوبيز لاعبة برشلونة، التي حصلت على التكريم ذاته في فئة السيدات من صحيفة "توتوسبورت "الإيطالية، التي تكرم سنويا أفضل لاعبي كرة القدم تحت سن 21 عاما في الدوريات الأوروبية.

وقال النجم الأرجنتيني "لامين وفيكي: هذه الجائزة ليست فقط نتيجة للموهبة، لكن أيضا للعمل الجاد والتضحية.. تهانينا واستمرا في العمل الجيد".

🎙️Lionel Messi to Lamine Yamal & Vicky: "This award is the result of not just talent, but also of hard work and sacrifice. It makes me proud that you are part of Messi+10. Congratulations and keep going."🤝🐐 pic.twitter.com/Q42tPm0uwE — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 16, 2024

ولم يحضر لامين جمال البالغ من العمر 17 عاما ولوبيز البالغة من العمر 18 عاما الحفل الذي أقيم في تورينو بإيطاليا، حيث لم يكن هناك ممثل عن برشلونة.

وانضم اللاعبان إلى قائمة مرموقة تضم ميسي، الذي فاز بالجائزة في عام 2005 أثناء لعبه مع برشلونة.

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وتوج جمال بالجائزة بعد موسم استثنائي أصبح فيه نجم البارسا وحصد خلاله كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا وفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في تلك البطولة، بالإضافة إلى تسجيله 5 أهداف وصناعته 7 أخرى في الليغا الإسبانية.

وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يفوز بجائزة الفتى الذهبي وعمره 17 عاما و4 أشهر.