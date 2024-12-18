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تهنئة خاصة من ميسي للامين جمال بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي

messi lamine yamal غيتي
لامين جمال توج بالجائزة بعد موسم استثنائي مع برشلونة والمنتخب الإسباني (غيتي)
18/12/2024

هنأ الأسطورة ليونيل ميسي، جناح برشلونة الصاعد لامين جمال بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي، التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم شاب تحت 21 عاما.

وقدم ميسي تهانيه عبر رسالة على حسابه على إنستغرام إلى فيكي لوبيز لاعبة برشلونة، التي حصلت على التكريم ذاته في فئة السيدات من صحيفة "توتوسبورت "الإيطالية، التي تكرم سنويا أفضل لاعبي كرة القدم تحت سن 21 عاما في الدوريات الأوروبية.

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وقال النجم الأرجنتيني "لامين وفيكي: هذه الجائزة ليست فقط نتيجة للموهبة، لكن أيضا للعمل الجاد والتضحية.. تهانينا واستمرا في العمل الجيد".

ولم يحضر لامين جمال البالغ من العمر 17 عاما ولوبيز البالغة من العمر 18 عاما الحفل الذي أقيم في تورينو بإيطاليا، حيث لم يكن هناك ممثل عن برشلونة.

وانضم اللاعبان إلى قائمة مرموقة تضم ميسي، الذي فاز بالجائزة في عام 2005 أثناء لعبه مع برشلونة.

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وتوج جمال بالجائزة بعد موسم استثنائي أصبح فيه نجم البارسا وحصد خلاله كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا وفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في تلك البطولة، بالإضافة إلى تسجيله 5 أهداف وصناعته 7 أخرى في الليغا الإسبانية.

وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يفوز بجائزة الفتى الذهبي وعمره 17 عاما و4 أشهر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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