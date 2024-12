تهنئة خاصة من ميسي للامين جمال بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي

هنأ الأسطورة ليونيل ميسي، جناح برشلونة الصاعد لامين جمال بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي، التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم شاب تحت 21 عاما.

وقدم ميسي تهانيه عبر رسالة على حسابه على إنستغرام إلى فيكي لوبيز لاعبة برشلونة، التي حصلت على التكريم ذاته في فئة السيدات من صحيفة "توتوسبورت "الإيطالية، التي تكرم سنويا أفضل لاعبي كرة القدم تحت سن 21 عاما في الدوريات الأوروبية.

وقال النجم الأرجنتيني "لامين وفيكي: هذه الجائزة ليست فقط نتيجة للموهبة، لكن أيضا للعمل الجاد والتضحية.. تهانينا واستمرا في العمل الجيد".

🎙️Lionel Messi to Lamine Yamal & Vicky: "This award is the result of not just talent, but also of hard work and sacrifice. It makes me proud that you are part of Messi+10. Congratulations and keep going."🤝🐐 pic.twitter.com/Q42tPm0uwE

— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 16, 2024