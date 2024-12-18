الفرنسي كوندي على رأس قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في 2024

تصدّر الدولي الفرنسي جول كوندي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في العالم عام 2024 بواقع 69 مباراة حتى الآن، بحسب دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس" (CIES)، نُشرت اليوم الأربعاء، في سياق الجدل القائم حول ازدحام جدول مباريات كرة القدم.

ويهيمن قلب الدفاع البالغ من العمر 26 عاما والذي ينشط في مركز الظهير الأيمن منذ سنوات عديدة مع برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي، على الترتيب من حيث عدد المباريات التي خاضها وعدد الدقائق التي لعبها بالفعل: 5872 دقيقة.

ويتقدم كوندي -الذي بإمكانه أن يصل إلى 70 مباراة السبت المقبل إذا شارك في قمة الدوري الإسباني مع فريقه المتصدر أمام ملاحقه بفارق الأهداف أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير من البطولة في 2024- بفارق 300 دقيقة تقريبا على صاحب المركز الثاني الكولومبي جون أرياس لاعب فلوميننسي البرازيلي (67 مباراة).

وجاء في المركز الثالث الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني بـ66 مباراة.

ويوجد لاعب فرنسي آخر في المراكز العشرة الأولى هو مدافع أرسنال الإنجليزي وليام صليبا، الذي حلّ عاشرا (59 مباراة)، في حين جاء الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي في المركز الـ17 (63 مباراة).

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وأكّد المركز الدولي للدراسات الرياضية أن "أغلبية واضحة من الدقائق لُعبت على صعيد الأندية في البطولات المحلية: 73.2%".

وأضاف "توزعت الدقائق المتبقية بالتساوي تقريبا بين المسابقات القارية للأندية والمنتخبات الوطنية (بما في ذلك الألعاب الأولمبية) بواقع 15.1% للأولى و13.4% للثانية".

وأثيرت قضية ازدحام جدول مباريات كرة القدم بشكل كبير منذ بداية هذا الموسم مع الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحويل مونديال الأندية إلى مسابقة تضمّ 32 فريقا ستُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وبلغت القضية حدّ دق ناقوس الخطر بانتظام من طرف اللاعبين وممثليهم مثل الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي تحدث عن إضراب محتمل للاعبين قبل تعرّضه لإصابة طويلة الأمد.