إجازة أمومة.. ألمانيا تستعين بلوائح الفيفا للاعبات الحوامل والأمهات

عزز الاتحاد الألماني لكرة القدم حمايته للاعبات الحوامل والأمهات من خلال تبني اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشكل كامل.

وحددت لوائح فيفا معيارا عالميا لحماية ظروف عمل اللاعبات، فيما ذكر اتحاد الكرة الألماني، اليوم الأربعاء، أن هذا من شأنه أن يضيف للوائح قانون العمل الوطني التي قامت بتطبيقها.

كانت لاعبات كرة القدم في العديد من البلدان يناضلن من أجل الحصول على المزيد من الحماية القانونية لهن.

إجازة أمومة للاعبات

وبموجب لوائح فيفا لعام 2020، يحق للاعبات الحصول على إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا على الأقل، حيث ينبغي أن يتلقين خلالها ثلثي رواتبهن على الأقل. كما لا يمكن للأندية إنهاء العقود بسبب حمل اللاعبات.

كان فيفا قد أمر نادي أولمبيك ليون الفرنسي العام الماضي بدفع أكثر من 80 ألف يورو (84 ألف دولار) للاعبته سارة بيورك جونارسدوتير بعد صدور حكم ضد النادي الذي حجب أجزاء من راتب لاعبته بعدما أعلنت نجمة منتخب آيسلندا أنها حامل.

كان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد تبنى بالفعل أغلب لوائح فيفا وعرض المساعدة في جوانب مختلفة للاعبات والأمهات الحوامل، وكانت لاعبات منتخب ألمانيا السابقات ألموث شولت وميلاني ليوبولز وسفينيا هوث يصطحبن أطفالهن معهن أثناء رحلات المنتخب.