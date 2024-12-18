ألكسندر أرنولد يشترط نفس راتب صلاح للبقاء في ليفربول

يواجه نادي ليفربول عقبة كبيرة في تمديد عقد ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الأمر الذي يعزز آمال ريال مدريد الراغب في ضمه.

ويعمل ليفربول على التجديد لمحمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض الذي قدمته إدارة الريدز ومطالب المدافع الإنجليزي.

وعرض مسؤولو "آنفيلد" على الظهير الإنجليزي زيادة قدرها 89 ألف دولار على راتبه الأسبوعي الحالي البالغ أكثر من 228 ألف دولار. لكن ألكسندر أرنولد يتمسك بـ444 ألف دولار لمضاهاة راتب محمد صلاح.

وكشفت الصحيفة أن الإنجليزي يرغب في البقاء في آنفيلد وعدم مغادرة النادي، لكنه لن يتنازل عن مطالبه المالية خصوصا في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته واستعداده لتقديم هذا الراتب.

وقال في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" "لقد أمضيت 20 عاما في النادي، ووقعت على 4 أو 5 عقود، لكن لم يتم الإعلان عن أي منها من قبل".

وينتهي عقد الظهير الأيمن الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران 2025، وقد يشكّل حلا لمشكلة تؤرق النادي الملكي، بعد إصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى ونهاية موسمه.

إعلان

ومنذ ظهوره لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، خاض أرنولد 324 مباراة مع ليفربول.

وأمضى الدولي الإنجليزي مسيرته الكروية في ليفربول، إذ انضم لناشئي الريدز عام 2004 قبل تصعيده للفريق الأول في 2016.