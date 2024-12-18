تفوق على المغربي حكيمي.. اتهامات للوكمان بسرقة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أثار تتويج النجم النيجيري أديمولا لوكمان (نجم أتالانتا الإيطالي) بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024، متفوقا على المغربي أشرف حكيمي، استياء عدد من حضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي أقيم في مدينة مراكش.

وذكرت تقارير صحفية نيجيرية أن عددا من الحاضرين في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخذ يردد عبارة "أنت لص"، في أثناء توجه لوكمان إلى المنصة لتسلم الجائزة.

وأضافت أن تتويج لوكمان بالجائزة خلّف حالة استياء في المغرب، لأنه جاء على حساب قائد باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن صيحات الاستهجان استمرت خارج القاعة عند خروج الحضور.

وخسر حكيمي جائزة أفضل لاعب للعام الثاني على التوالي، إذ توّج بها العام الماضي النيجيري أوسيمين فيكتور نجم نابولي.

🏆⚽️ ADEMOLA LOOKMAN SACRÉ BALLON D'OR AFRICAIN DE L'ANNÉE !! pic.twitter.com/hj7QozEjWO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 16, 2024

وتنافس على جائزة الكرة الذهبية كل من الجنوب أفريقي رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز)، والعاجي سيمون أدينغرا (برايتون)، والغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)، والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والنيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا).

إعلان

وعلى الرغم من المواسم الفردية الجيدة التي قدمها ويليامز وأدينغرا، فإن المعركة كانت في الأساس بين المهاجم النيجيري والمهاجم الغيني والظهير المغربي.

وبدا السباق شرسا حتى الثانية الأخيرة، في وقت احتدمت فيه المناقشات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقاد لوكمان أتالانتا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى باير ليفركوزن الألماني في النهائي، وهو أول لقب يحرزه النادي الإيطالي على الصعيد الأوروبي.

كما بلغ المهاجم (27 عاما) مع منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام في ساحل العاج.

وخاض لوكمان 57 مباراة مع أتالانتا، سجل خلالها 20 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

بدوره، شارك حكيمي هذا الموسم في 18 مباراة بقميص سان جيرمان، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.

وقاد حكيمي باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا، فضلا عن الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم بدوره قائدا للمنتخب المغربي في مساعدة الفريق لنيل الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس.