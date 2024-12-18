كيف توزعت أصوات العرب في جائزة "ذا بيست"؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل التصويت الخاص بجائزة الأفضل "ذا بيست" والتي فاز بها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بفارق ضئيل عن الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحصل فينيسيوس على هذه الجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته وذلك في الحفل الذي نظّمه (فيفا) في العاصمة القطرية الدوحة بعدما تفوق بفارق ضئيل للغاية على رودري.

وأسهمت أصوات المشجعين وقادة الفرق في تتويج فينيسيوس بالجائزة التي كان من الممكن أن تذهب لصالح الإسباني رودري، كما حدث في الكرة الذهبية مؤخرا.

ورصدت صحيفة (ماركا) الإسبانية الأصوات التي حصل عليها المرشحون، والتي تظهر أن فينيسيوس كاد أن يخسر جائزة الفيفا أيضا كما خسر الكرة الذهبية، لولا أن تصويت قادة الفرق والمشجعين له بكثافة حسم الصراع لصالحه بفارق ليس كبيرا.

وحصل النجم البرازيلي على 48 نقطة مقابل 43 لرودري، وجاء بعدهما الإنجليزي جود بيلينغهام بـ37 نقطة، وتفوق أيضا على رودري في أصوات الجماهير بـ460 ألفا و887 نقطة.

وتاليا تفاصيل التصويت الخاص بالبلدان العربية بدءا من قادة المنتخبات وصولا إلى المدربين وبختام الصحفيين العرب، وفق ما نشره الموقع الرسمي للفيفا علما بأن ممثلي السودان لم يصوّتوا في أي فئة.

أصوات قادة المنتخبات العربية:

رياض محرز قائد منتخب الجزائر (رودري – فينيسيوس – إيرلنغ هالاند).

سيد محمد عباس قائد منتخب البحرين (فينيسيوس – رودري – بيلينغهام).

عبد الإله حمزة قائد منتخب جيبوتي (فينيسيوس – رودري – داني كارفاخال).

يوسف مشنغاما قائد جزر القمر (فينيسيوس- بيلينغهام – جوليان فيرتز).

محمد صلاح قائد منتخب مصر (فينيسيوس – رودري – كارفاخال).

جلال حسن هاشم قائد منتخب العراق (فينيسيوس – ليونيل ميسي – رودري).

إحسان حداد قائد منتخب الأردن (فينيسيوس -رودري – بيلينغهام).

خالد الرشيدي قائد منتخب الكويت (فينيسيوس – بيلينغهام – رودري).

محمد حيدر قائد منتخب لبنان (فينيسيوس – كيليان مبابي -لامين جمال).

محمد يحيى دلاهي قائد منتخب موريتانيا (فينيسيوس – بيلينغهام – رودري).

أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب (مبابي – فينيسيوس – رودري).

محمد المسلمي قائد منتخب عُمان (فينيسيوس – كارفاخال – بيلينغهام).

مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين (فينيسيوس – كارفاخال – لامين جمال).

أكرم عفيف قائد منتخب قطر (فينيسيوس – كارفاخال – بيلينغهام).

سالم الدوسري قائد منتخب السعودية (رودري – فينيسيوس – لامين جمال).

عبد الصمد عبد الله قائد منتخب الصومال (فينيسيوس – هالاند – بيلينغهام).

علي عبدي قائد منتخب تونس (ميسي – فينيسيوس – لامين جمال).

علي خصيف قائد منتخب الإمارات (فينيسيوس – هالاند – توني كروس).

عبد الواسع المطري قائد منتخب اليمن (فينيسيوس – رودري -لامين جمال).

قائدا منتخبي سوريا وليبيا لم يصوتا.

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أصوات مدربي المنتخبات العربية:

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر (رودري – فينيسيوس – فيديريكو فالفيردي).

دراغان تالاييتش مدرب منتخب البحرين (فينيسيوس – رودري – هالاند).

عبد الرحمن هادي مدرب منتخب جيبوتي (فينيسيوس – رودري – بيلينغهام)

ستيفانو كوزين مدرب منتخب جزر القمر (رودري – بيلينغهام – هالاند).

حسام حسن مدرب منتخب مصر (رودري – فينيسيوس – بيلينغهام).

خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق (لامين جمال – رودري – كارفاخال).

جمال السلامي مدرب منتخب الأردن (كارفاخال – فينيسيوس – لامين جمال).

خوان أنطونيو بيزي مدرب منتخب الكويت (ميسي – لامين جمال – رودري).

ميودراغ رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان (فينيسيوس – مبابي – لامين جمال).

مدرب منتخب ليبيا (بيلينغهام – رودري – فينيسيوس).

أريتز غاراي لوبيز مدرب منتخب موريتانيا (رودري – كروس – ميسي).

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب (فينيسيوس – رودري – كروس).

وائل السيسي الاتحاد العُماني لكرة القدم (فينيسيوس – فالفيردي – مبابي).

مكرم دبدوب مدرب منتخب فلسطين (فينيسيوس – بيلينغهام- رودري).

لويس غارسيا مدرب منتخب قطر (كروس – مبابي – لامين جمال).

هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية (فينيسيوس – بيلينغهام – مبابي).

يوسف علي مدرب منتخب الصومال (فينيسيوس – هالاند – بيلينغهام).

خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا (كارفاخال – فينيسيوس – رودري).

قيس اليعقوبي مدرب منتخب تونس (فينيسيوس – بيلينغهام – كارفاخال).

باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات (رودري – بيلينغهام – كارفاخال).

نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن (فينيسيوس – كروس – كارفاخال).

أصوات الإعلاميين العرب المعتمدين:

الصحفي الجزائري محمد رشيد بلعربي (فينيسيوس – كارفاخال – رودري).

الصحفي البحريني عبد الله عاشور (فينيسيوس – مبابي – هالاند).

الصحفي جمعة علي الدين من جزر القمر (فينيسيوس – كارفاخال – بيلينغهام).

الصحفي ياسين أحمد من جيبوتي (فينيسيوس – كارفاخال – بيلينغهام).

الصحفي المصري هادي المدني (فينيسيوس – رودري – مبابي).

الصحفي العراقي أرشيد صباح السعدي (فينيسيوس – لامين جمال – كارفاخال).

الصحفي الأردني تيسير العميري (فينيسيوس – بيلينغهام – رودري).

الصحفي الكويتي عبد العزيز جاسم (فينيسيوس -لامين جمال – فالفيردي).

الصحفي اللبناني مايك شلهوب (فينيسيوس – بيلينغهام – لامين جمال).

الصحفي الليبي هيثم العمري (فينيسيوس – رودري – لامين جمال).

الصحفي الموريتاني إبراهيم سو (فينيسيوس – رودري – كارفاخال).

الصحفي المغربي جلال بوزرارا (فينيسيوس – لامين جمال – رودري).

الصحفي العماني أشوك بروهيت (فينسيوس – هالاند – رودري).

الصحفي الفلسطيني مجدي القاسم (رودري – فينيسيوس – كارفاخال).

الصحفي القطري علي المسلماني (فينيسيوس – هالاند – بيلينغهام).

الصحفي السعودي سلطان المهوس (فينيسيوس – رودري – بيلينغهام).

الصحفي الصومالي غاماديد غوري (رودري – بيلينغهام – لامين جمال).

الصحفي السوري محمد نديم (فينيسيوس – رودري – كارفاخال).

الصحفي التونسي طارق غديري (كارفاخال – رودري – فينيسيوس).

الصحفي الإماراتي عمران محمد (رودري – فينيسيوس – بيلينغهام).

الصحفي اليمني بشير سنان (فينسيوس – رودري -– كارفاخال).

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عدد الأصوات التي حصل عليها كل من فينيسيوس ورودري بالتفصيل: