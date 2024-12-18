تصرفات فينيسيوس تثير استياء نجوم ريال مدريد السابقين

باتت تصرفات البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وآخرها في مباراة الفريق ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني لكرة القدم، تُزعج بعض النجوم السابقين للنادي الملكي.

واعترض فينيسيوس بشدة على أحد قرارات مارتينيز مونيرا حكم مباراة ريال مدريد ومضيفه رايو فاليكانو، الأمر الذي أدى إلى حصول اللاعب على بطاقة صفراء، وهي الخامسة له في الليغا منذ انطلاق الموسم الجاري.

Vinicius es el primer jugador en la historia en perder el balón de oro por ser una mierd* de persona pic.twitter.com/KuSWYAAzAg — Jeff (@JeffFcb14) December 14, 2024

ولم يكتفِ فينيسيوس بذلك، فبعد نهاية المباراة استفز اللاعب البرازيلي جماهير رايو فاليكانو وأشار إليهم بالهبوط إلى الدرجة الثانية، ردا منه على الهتافات التي رددتها الجماهير ضده.

وما زالت هذه التصرفات حديث وسائل الإعلام في إسبانيا، ودخل على الخط بعض من النجوم السابقين لريال مدريد الذين أبدوا عدم رضاهم عن فينيسيوس، لدرجة أنهم "سئموا من تصرفاته"، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال مدير البرامج في شبكة "كادينا سير" الإسبانية مانو كارينيو في تعليقه على تصرفات اللاعب "إذا كانت هناك جائزة لأكثر لاعب غير محترم في الدوري الإسباني، فسوف أمنحها لفينيسيوس".

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وأضاف "سيتعين على النادي (ريال مدريد) اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة في مرحلة ما".

من جهته، قال ألفارو بينيتو، الذي لعب لريال مدريد فترتين بين عامي 1995 و2002، عن تصرفات فينيسيوس "إنها لا تضيف شيئا بل على العكس فهي تنقص من قيمته".

أما الإسباني رافائيل ألكورتا، الذي ارتدى قميص الميرنغي في الفترة بين عامي 1993 حتى 1997، فعلّق على ذلك بالقول "فيما يتعلق بفينيسيوس فأنا أعتقد أن على النادي إن يتخذ إجراء بشأن هذه المسألة في مرحلة ما".

وأضاف "أنا متأكد من أن الجميع حاولوا بكل الوسائل الحديث مع فيني، خاصة أنشيلوتي. على اللاعب أن يفهم أنه على الرغم من نجوميته ومهاراته يُعد قدوة للكثير من الأطفال، وعليه فإن سلوكياته غير صحيحة".

وبدأ فينيسيوس مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه أنشيلوتي في الدقيقة 63 بدلا من زميله المغربي إبراهيم دياز، لكنه لم يساعد فريقه على تحقيق الفوز، إذ انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

وسيغيب فينيسيوس عن لقاء ريال مدريد أمام ضيفه إشبيلية، الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الـ18 من الليغا، بسبب تراكم البطاقات الملونة وهي المباراة الأخيرة للفريق الملكي في عام 2024.