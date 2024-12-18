السلطات المغربية تمنع جمهور الوداد من حضور مباراة قمة أمام الجيش الملكي

أعلن نادي الوداد المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن السلطات المحلية منعت جماهيره من حضور مباراة قمة أمام مضيفه الجيش الملكي غدا الخميس "لضمان سير المباراة في أجواء رياضية آمنة".

وقال النادي على فيسبوك "وإذ نعبر عن احترامنا الكامل لقرارات السلطات المحلية، ندعو جماهيرنا إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بعدم التنقل إلى الملعب مع مواصلة دعم الفريق من بعيد وبنفس الحماس الذي عودتمونا عليه دائما".

ويأتي هذا القرار في سياق مشابه لقرار سابق اتخذته السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء حيث منعت جماهير الجيش الملكي من الحضور إلى العاصمة الاقتصادية لمتابعة مباراة فريقهم ضد الرجاء في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل الجيش الملكي المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.