الصحافة البرازيلية: فينيسيوس يتوج بجائزة أفضل لاعب بالعالم في الدوحة

أكدت تقارير أن نجم ريال مدريد الإسباني المنتخب البرازيلي فينيسيوس سيتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، اليوم الثلاثاء في قطر.

وقالت صحيفة (غلوبو سبورت) الرياضية إن فينيسيوس سيتسلم الجائزة شخصيا في الدوحة، وأشارت إلى أن الجائزة تعويض عن خسارته الكرة الذهبية التي ذهبت للإسباني رودري.

وسيكون فينيسيوس أول برازيلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا منذ تتويج كاكا بها عام 2007 مع جائزة الكرة الذهبية أيضا.

ويوجد فينيسيوس في الدوحة للمشاركة في نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) التي سيلعبها ريال مدريد غدًا الأربعاء ضد باتشوكا المكسيكي.