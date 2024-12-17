الفائزون بجوائز الفيفا 2024 وفينيسيوس الأفضل عالميا

نستعرض كل الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2024 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب التي تعد تعويضا عن خسارته جائزة الكرة الذهبية التي ذهبت للإسباني رودري على عكس كل التوقعات.

وفي ما يلي الفائزون بجوائز الفيفا للأفضل في 2024:

البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد (أفضل لاعب).

الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة (أفضل لاعبة) للعام الثاني تواليا.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (أفضل مدرب).

الأميركية أليسا ناهير حارسة شيكاغو ريد ستارز (أفضل حارسة مرمى).

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا (أفضل حارس مرمى).

الإنجليزية إيما هايز (أفضل مدربة للسيدات).

أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد فاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام عن هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

البرازيلية مارتا فازت بالجائزة التي تحمل اسمها لأفضل هدف في كرة القدم النسائية، عن هدفها في مرمى جاميكا في يونيو/حزيران من هذا العام.

وجاء اختيار أفضل تشكيلة للرجال لعام 2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

مدافعون: داني كاربخال -أنطونيو روديغر – روبن دياز – وليام ساليبا.

لاعبو الوسط: جود بلينغهام – رودري – توني كروس.

مهاجمون: لامين جمال – إرلينغ هالاند – فينيسيوس جونيور.