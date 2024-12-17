لاعبون من ريال مدريد يتطلعون للفوز بأول لقب عالمي من بوابة كأس القارات

بعد عام و10 أشهر و7 أيام من الفوز على الهلال السعودي بنهائي كأس العالم للأندية في المغرب عام 2022، يتطلع ريال مدريد الإسباني لإضافة لقب جديد لخزينة بطولاته العامرة بالألقاب الدولية.

ويلعب الريال مع باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتركونتيننتال) غدا الأربعاء على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد أقل من عامين على فوز "الملكي" على الهلال 5-3 في النهائي، الذي أقيم في فبراير/شباط 2023، ظهرت وجوه جديدة عديدة في التشكيلة التي ستلعب النهائي غدا.

وكان التشكيل الأساسي لريال مدريد أمام الهلال يضم أندريه لونين، وداني كرباخال، وأنطونيو روديغر، وديفيد ألابا، وإدواردو كامافينغا، ولوكا مودريتش، وأوريلين تشواميني، وتوني كروس، وفيديريكو فالفيردي، وكريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور.

وبالنظر إلى نهائي هذا العام، بصرف النظر عن وجود كورتوا المصاب، فإن هناك تغييرات عديدة في التشكيلة، إذ يغيب كل من كارباخال وألابا بسبب الإصابة، بينما أعلن كروس اعتزاله اللعب، ولم يعد بنزيمة ضمن صفوف الفريق.

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كما رحل أيضا ناتشو وماركو أسينسيو -اللذان شاركا بديلين في المباراة النهائية- عن قلعة "سانتياغو برنابيو".

ومع غياب فيرلاند ميندي وديفيد ألابا بسبب الإصابة، سيشارك فران غارسيا في مركز الظهير الأيسر ليحل محل كامافينغا، الذي شغل هذا المركز في المغرب.

وبينما كان الريال يواجه الهلال، كان فران غارسيا يقدم أداء رائعا مع رايو فايكانو الإسباني، مما أهله للعودة لصفوف فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفضل أدائه المميز.

والآن، في قطر، يمكن للظهير الأيسر أن يلعب دورا رئيسيا في فريق ريال مدريد، حسبما أفاد به تقرير نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويشغل لوكاس فاسكيز مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب كارباخال المصاب، وهو مركز لعب فيه في عدة مناسبات، وتسبب قرار كروس باعتزال اللعب في انتقال فالفيردي من مركز الجناح الأيمن إلى خط الوسط، حيث أصبح اللاعب الأوروغوياني الآن عنصرا أساسيا في وسط الملعب.

وتولى جود بيلينغهام دور لاعب الوسط الديناميكي الذي يتحرك بين منطقتي الجزاء، مع وجود ثنائي هجومي أمامه، وقد استبدل ريال مدريد مهاجما فرنسيا مميزا بآخر، حيث انتقل من بنزيمة إلى كيليان مبابي. من لاعب يتميز بالأناقة واللمسات الحاسمة إلى مهاجم أكثر سرعة يوفر القدر نفسه من الحسم الهجومي. النتيجة تبقى واحدة: وفرة من الأهداف.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيؤدي ريال مدريد في النهائي، لكن معظم لاعبي أنشيلوتي لديهم خبرة الفوز بأي من ألقاب مسابقات فيفا للأندية، باستثناء الخماسي بيلينغهام ومبابي وأردا غولر وفران غارسيا وإبراهيم دياز، الذين يسعون لتحقيق لقبهم العالمي الأول.

وسبق لمبابي الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018 مع منتخب فرنسا، مما يجعل هذه التشكيلة قادرة بلا شك على المنافسة والفوز بالألقاب.

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وحقق ريال مدريد 3 ألقاب في موسم 2022-2023، حين توج بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، كما أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني، وحل وصيفا في كأس السوبر الإسباني، وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وفاز "الميرينغي" موسم 2024-2025 بالفعل بلقب كأس السوبر الأوروبي، ويطمح الآن لإضافة لقب ثان عبر بطولة كأس القارات للأندية.

وسيكون تحقيق هذا اللقب بلا شك وسيلة مثالية لتعزيز الثقة قبل استكمال الموسم، الذي ربما يختتم بتتويج تاريخي بلقب كأس العالم للأندية عام 2025، في نسخته الجديدة التي تضم 32 ناديا بالولايات المتحدة الصيف المقبل.