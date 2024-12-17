سر ارتداء اللاعبين أحذية رياضية سوداء

عادة ما يرتدي لاعبو كرة القدم أحذية ملونة رياضية وتحمل شعارات الشركات المصنعة، لكن في بعض الأحيان يلجأ بعضهم إلى طلاء أحذيتهم باللون الأسود، فهل لذلك علاقة بذوق اللاعب أم ثمة سر وراء ذلك؟

تهتم الشركات الرياضية بشكل كبير بأحذية اللاعبين المتعاقدين معها وتركز على أدق التفاصيل.

ففي العام 2016 نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية تصريحات ماكس بلاو عن نائب رئيس شركة نايكي أن رونالدو لا يحب ارتداء الأحذية السوداء لأنها تجعله يشعر بأنه بطيء الحركة ويريد أن يبدو لاعبا سريعا.

وأضاف أن كل لاعب يفضل لونا معينا لحذائه، إذ ثبت علميا أن لون الحذاء يترك أثرا كيميائيا في عقلية اللاعبين، فاللاعب يؤدي جيدا حين تكون نفسيته هادئة، ونحن نريد تقديم منتج يساعد اللاعب على الظهور بشكل جيد.

فتش عن العقد

في الحقيقة قد يبدو الأمر غريبا أن يقوم أحد اللاعبين بطلاء حذائه باللون الأسود، لكن الأمر في الحقيقة لا يتعلق بحبه اللون الأسود، وإنما لحاجته إلى إخفاء شعار الشركة الرياضية المنتجة للحذاء خلال فترة تجديد العقد مع الشركة أو لإيجاد شركة رياضية جديدة ليقوم بالترويج لها.

وتتنافس الشركات الرياضية الكبرى في العالم مثل "أديداس" و"نايكي" و"بوما" وغيرها فيما بينها لإقناع النجوم بارتداء منتوجاتها، بما في ذلك الأحذية الرياضية التي تأخذ تركيزا كبيرا من الشركات، خصوصا في إعلاناتها.

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فمثلا كريستيانو رونالدو وقّع في 2016 عقدا يربطه مدى الحياة مع شركة نايكي بقيمة وصلت إلى مليار دولار، إذ ارتدى النجم البرتغالي أكثر من 90 نوعا مختلفا من أحذية الشركة خلال مبارياته.

أما ميسي فوقّع هو الآخر عام 2017 عقدا طويل الأمد مع شركة أديداس بقيمة وصلت إلى مليار دولار أيضا.