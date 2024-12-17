طبيب إسباني يحذر: إصابة لامين جمال لاعب برشلونة خطيرة وحساسة

حذر طبيب إسباني من خطورة الإصابة الأخيرة التي تعرض لها النجم الشاب لامين جمال لاعب برشلونة مشيرا إلى أنها "أكثر خطورة مما تبدو عليه".

وأعلن برشلونة أمس الاثنين أن جمال سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بعد إصابته في مباراة البرسا ضد ليغانيس، التي أقيمت يوم السبت الماضي لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

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وقال برشلونة -في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- "خضع لامين صباح الاثنين لفحوصات طبية أظهرت إصابة من المستوى واحد في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن، مدة الغياب تتراوح بين 3 و4 أسابيع".

خضع لامين صباح اليوم الاثنين لفحوصات طبية أظهرت إصابة من المستوى 1 في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن. مدة الغياب تتراوح بين 3 و4 أسابيع. pic.twitter.com/6wx79sMib6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 16, 2024

وأفاد بيدرو لويس ريبول -الذي يُعد من أفضل الأطباء في العالم بهذا النوع من الإصابات- عن وضع جمال بأنه "ليس التواء بسيطا بل إصابة أكثر عمقا مما تبدو عليه".

وأوضح "تعرض جمال لتمزق طفيف في الغشاء الذي يضم عظمة الظنبوب والشظية (العظمتان الطويلتان في الساق) وهو ما يُعرف بداء المتلازمات وغالبا ما يكون التشخيص غير دقيق في مثل هذه الحالات".

Dr. Ripoll warns about Lamine Yamal's injury: "It's not a typical sprain, it's a much more specific injury, a slight tear of the membrane that joins the tibia to the fibula, known as syndesmosis. The prognosis is much more uncertain." pic.twitter.com/EsXNJqC7qr — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 17, 2024

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وأضاف ريبول "هذه هي الإصابة الثانية التي يتعرض لها اللاعب وبالمكان نفسه في أقل من شهر، وهو مكان الأكثر حساسية من الكاحل".

وعليه ينصح الطبيب ريبول بعدم الاستعجال في عودة لامين جمال، حتى لا تسوء الإصابة أكثر، وقال في هذا الصدد "يمكن أن يحدث انبساط (انفصال الظنبوب والشظية بسبب عدم وجود هذا الغشاء) مما يجعل الكاحل أكثر عرضة للإصابة".

⚠️🤕 El Dr. Ripoll advierte en @ellarguero sobre la lesión de Lamine Yamal: "No es un simple esguince y tiene un pronóstico más incierto"https://t.co/5hMGF7TehQ — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 17, 2024

وتابع ريبول "أُوصي بالعلاج البيولوجي مع بعض البروتين وهو علاج شائع ومعروف جدا في إسبانيا، يساعد على الشفاء من مثل هذا النوع من الإصابات".

وتُعد هذه الإصابة هي الثانية لجمال هذا الموسم، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعرض لإصابة مماثلة في مباراة برشلونة والنجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا تسببت بغيابه عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

الإصابة الجديدة هي بمثابة أخبار سيئة لبرشلونة متصدر الليغا (38 نقطة) الذي يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب بفارق الأهداف، وذلك يوم السبت المقبل في قمة الجولة الـ18 من الدوري الإسباني وهي المباراة الأخيرة للفريق الكتالوني في العام الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك سيبقى أمر مشاركة جمال مع برشلونة في كأس السوبر الإسباني محل شك حتى اللحظة الأخيرة، حيث سيلعب البارسا ضد أتلتيك بيلباو في نصف النهائي، وذلك في الثامن من يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وشارك جمال البالغ من العمر (17 عاما)، مع برشلونة هذا الموسم في 21 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم لزملائه 12 تمريرة حاسمة.