طبيب إسباني يحذر: إصابة لامين جمال لاعب برشلونة خطيرة وحساسة

حذر طبيب إسباني من خطورة الإصابة الأخيرة التي تعرض لها النجم الشاب لامين جمال لاعب برشلونة مشيرا إلى أنها "أكثر خطورة مما تبدو عليه".

وأعلن برشلونة أمس الاثنين أن جمال سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بعد إصابته في مباراة البرسا ضد ليغانيس، التي أقيمت يوم السبت الماضي لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة -في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- "خضع لامين صباح الاثنين لفحوصات طبية أظهرت إصابة من المستوى واحد في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن، مدة الغياب تتراوح بين 3 و4 أسابيع".

وأفاد بيدرو لويس ريبول -الذي يُعد من أفضل الأطباء في العالم بهذا النوع من الإصابات- عن وضع جمال بأنه "ليس التواء بسيطا بل إصابة أكثر عمقا مما تبدو عليه".

وأوضح "تعرض جمال لتمزق طفيف في الغشاء الذي يضم عظمة الظنبوب والشظية (العظمتان الطويلتان في الساق) وهو ما يُعرف بداء المتلازمات وغالبا ما يكون التشخيص غير دقيق في مثل هذه الحالات".

Dr. Ripoll warns about Lamine Yamal's injury: "It's not a typical sprain, it's a much more specific injury, a slight tear of the membrane that joins the tibia to the fibula, known as syndesmosis. The prognosis is much more uncertain." pic.twitter.com/EsXNJqC7qr

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 17, 2024