لاعب سابق ليوفنتوس يعتزل بعمر 26 عاما بسبب ورم في المخ

أعلن الإيطالي سيمون موراتوري اللاعب السابق ليوفنتوس وأتالانتا اعتزاله كرة القدم في عمر مبكر بسبب معاناته من ورم خطير في المخ.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه تم تشخيص إصابة موراتوري (26 عاما) بالمرض قبل 3 سنوات ورغم محاولاته العودة إلى المستطيل الأخضر، لكنه قرر في النهاية الاعتزال وتوديع الملاعب.

Simone Muratore has retired from Football, at the age of 26, due to a long battle with brain tumor. 💔

Strength and Good luck for the future Mura. 👊 pic.twitter.com/rBdLMTUEbX

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) December 15, 2024