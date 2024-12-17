إيقاف الأوكراني مودريك لاعب تشلسي بسبب المنشطات

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب تشلسي مؤقتا بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي أخطر مودريك (23 عاما) بنتائج اختبار المنشطات الذي خضع له مؤخرا حيث كانت العينة إيجابية.

ولم يشارك مودريك مع تشلسي في المباريات الخمس الأخيرة وكان آخر ظهور له يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث لعب "البلوز" ضد هايدنهايم الألماني في دوري المؤتمر الأوروبي.

" I understand it now" What a goal by Mykhailo Mudryk. No Chelsea fan will pass this post without liking 💙 #HEICHE pic.twitter.com/7u24lTmdi0 — Dennoh (@CFC_dennoh) November 28, 2024

وبرر الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشلسي غياب مودريك عن الملاعب بداعي المرض، قبل أن يعلن الاتحاد الإنجليزي إيقاف اللاعب مؤقتا.

وقال "البلوز"، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، "يؤكد تشلسي أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تواصل مؤخرا بلاعبنا ميخايلو مودريك بشأن نتيجة الاختبار الروتيني".

Club statement: Mykhailo Mudryk. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 17, 2024

وأضاف "يدعم النادي مودريك الذي يحترم برنامج الاختبار التابع للاتحاد الإنجليزي بشكل كامل، لاعبنا أكد بشكل قاطع أنه لم يستخدم أبدا أي مواد محظورة عن علم".

إعلان

وختم تشلسي "سيعمل كل من ميخايلو والنادي الآن مع السلطات المختصة لتحديد سبب هذا القرار السلبي، ولن نقوم بالتعليق أكثر من ذلك".

من جهته، عبّر مودريك عن صدمته من هذا القرار وأكد أنه لم يتناول أي مواد محظورة عن علم وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وقال "يمكنني أن أؤكد أنه تم إخطاري بأن عيّنة قدمتها إلى اتحاد كرة القدم تحتوي على مادة محظورة، لقد كان هذا بمثابة الصدمة لأنني لم أستخدم عن قصد أي مواد محظورة أو أخالف أي قوانين".

وتابع مودريك "أعمل حاليا عن كثب مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك، أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وما زلت آمل أن أعود إلى أرض الملعب قريبا، لا أستطيع أن أقول المزيد الآن بسبب سرية التحقيق".

وخضع مودريك لاختبارين الأول في أغسطس/آب الماضي وجاءت النتيجة سلبية، والثاني أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكشفت العينة الأولى منه وجود مادة محظورة في دمه.

وتؤكد الصحيفة الإنجليزية أن جميع الأطراف تنتظر نتائج العينة الثانية من أجل تأكيد نتيجة الأولى وبالتالي إصدار القرار النهائي.

وشارك مودريك مع تشلسي هذا الموسم في 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، بينما قدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة.