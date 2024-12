إيقاف الأوكراني مودريك لاعب تشلسي بسبب المنشطات

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب تشلسي مؤقتا بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي أخطر مودريك (23 عاما) بنتائج اختبار المنشطات الذي خضع له مؤخرا حيث كانت العينة إيجابية.

ولم يشارك مودريك مع تشلسي في المباريات الخمس الأخيرة وكان آخر ظهور له يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث لعب "البلوز" ضد هايدنهايم الألماني في دوري المؤتمر الأوروبي.

