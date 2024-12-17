هل يعتزل بنزيمة نهاية الموسم الحالي؟

فجّر تقرير إسباني مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل مسيرة النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي.

في المقابل، أكد كريم شقيق اللاعب أن أخاه "سعيد ومستمتع في الوقت الحالي".

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وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن بنزيمة (36 عاما) يدرس قرار اعتزال كرة القدم نهاية الموسم الحالي 2024-2025، علما أنه مرتبط بعقد مع الاتحاد حتى صيف عام 2026.

وقالت ريليفو "لا يستبعد بنزيمة أن يكون وداعه لكرة القدم في مايو/أيار المقبل، وليس في 2026، كما اتفق بالفعل مع ريال مدريد إلى العودة إليه سفيرا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتخذ القرار النهائي بعد.

وأوضحت أن بنزيمة بدأ يحس بالتعب من روتين التدريبات اليومي مع فريقه الحالي والتي تجرى في الفترة المسائية بالإضافة إلى شعوره بالإرهاق الذهني بسبب بدايته الصعبة مع اتحاد جدة الموسم الماضي، وهي من الأسباب الرئيسية التي دفعت اللاعب إلى التفكير في الاعتزال.

وانضم بنزيمة إلى نادي الاتحاد صيف 2023، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع ريال مدريد، وفي موسمه الأول 2023-2024 سجّل النجم الفرنسي 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 29 مباراة بجميع البطولات ولم يفز مع "النمور" بأي لقب.

وعليه، واجه بنزيمة انتقادات كبيرة من جماهير الاتحاد لكن اللاعب استعاد تألقه الموسم الحالي وسجل 10 أهداف وصنع 3 في 10 مباريات بالدوري السعودي، وساهم في وضع فريقه على قمة جدول الترتيب مع انتهاء النصف الأول من الموسم.

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وذهبت الشبكة الإسبانية إلى أبعد من ذلك حين قالت إن اتحاد جدة لن يرى في اعتزال بنزيمة في العام المقبل أمرا سيئا، على اعتبار أن النادي سيوفر الراتب الكبير الذي يدفعه للاعب (100 مليون يورو سنويا)، وفي الوقت نفسه سيبقى مرتبطا به وبالدوري السعودي بشكل أو بآخر.

واعترف بنزيمة في مقابلة سابقة: "هنا في السعودية، أنا لست مجرد لاعب كرة قدم، أنا أيضا سفير لجلب لاعبين أوروبيين عظماء في المستقبل القريب"، مما يعني أن مستقبل اللاعب الفرنسي على المدى القصير سيكون مرتبطا بالمنطقة العربية.

في هذه الأثناء، أكدت "ريليفو" وجود اتفاق بين بنزيمة وفلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد على العودة إلى النادي في المستقبل، على أن يكون سفيرا للنادي في جميع أنحاء العالم وبالتحديد أكثر في العالم العربي.

وترى أن هذا الاتفاق ليس غريبا بسبب العلاقة الرائعة بين الرجلين حيث ينظر بيريز إلى بنزيمة على أنه "طفله المفضّل"، على حد وصف الشبكة ذاتها.

كما تحمل عودة بنزيمة المحتملة إلى مدريد أبعادا عاطفية، إذ إنه يحب المدينة وأجواءها كثيرا كما يملك فيها منزلا وأصدقاء.

ويُعد بنزيمة الهداف الثاني في تاريخ ريال مدريد بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ سجل الفرنسي 354 هدفا في 648 مباراة بجميع البطولات على مدار 14 موسما.