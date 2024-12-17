رونالدو يترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي

أعلن النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو نيته الترشح للانتخابات المقبلة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمنافسة على منصب الرئيس.

وتمتد ولاية الرئيس الحالي إيدنالدو رودريغيز حتى نهاية مارس/آذار 2026، لكن شبكة "غلوبو سبورت" (g1.globo) البرازيلية أكدت أنه اعتبارا من مارس/آذار 2025 يمكن تحديد موعد الانتخابات المقبلة.

Legenda bolasepak #Brazil, Ronaldo Nazário, mengumumkan bahawa beliau akan bertanding untuk jawatan presiden persekutuan bola sepak negara itu. Ronaldo akan bertanding pada kongres CBF untuk menggantikan Presiden Ednaldo Rodrigues pada 2026.#Ronaldo #AstroRadioNews pic.twitter.com/OLmh6aFtI4 — Astro Radio News (@AstroRadioNews) December 17, 2024

وأكد رونالدو في مقابلة مع "غلوبو سبورت" أنه ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي من أجل إنقاذ سمعة كرة القدم في البلاد وتحسين مستوى المنتخبات الوطنية.

وقال رونالدو "سأرشح نفسي في الانتخابات المقبلة، من خلال مشاريعي وخططي سأعمل على إنقاذ هيبة كرة القدم البرازيلية، لديّ مئات الدوافع لفعل ذلك، لكن أهمها هو إعادة الاحترام لكرة القدم البرازيلية".

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ويتعين على رونالدو الآن السفر والتنقل بين الولايات البرازيلية من أجل الحصول على دعم الأندية قبل خوض الانتخابات المقبلة، إذ يحتاج "الظاهرة" لجمع توقيع 4 اتحادات محلية من أصل 27 ولاية و4 أندية من أصل 40 التي تنافس في الدرجتين الأولى والثانية في البلاد، ويبدأ في هذه الخطوة في يناير/كانون الثاني المقبل وفق الشبكة البرازيلية.

وأوضح "أود إجراء محادثات شخصية مع كل شخص، وسأقنع الجميع في البرازيل بحاجتنا إلى التغيير، وسأقنعهم بأن مشروعي هو مشروع جاد أريد من خلاله ترك إرث كبير لكرة القدم في البلاد".

وتابع "أنا متأكد من أنني سأحصل على الدعم الذي أحتاجه لأكون رئيسا للاتحاد البرازيلي، وما يشجعني أكثر هو أن الناس يوقفونني في الشارع ويطلبون مني المساعدة بسبب الوضع الحالي للمنتخب الوطني، هذا يحفزّني على الدخول في هذا المشروع ورد الجميل للمشجعين ولكرة القدم".

رونالدو ينوي بيع بلد الوليد

كذلك كشف رونالدو عن نيته بيع نادي بلد الوليد الإسباني مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر لن يكون عائقا أمام ترشحه للانتخابات المقبلة.

وقال الظاهرة "الآن نحن نتفاوض بشأن احتمال بيع بلد الوليد (يملك 82% من أسهم النادي) في وقت قريب، لكن وبكل الأحوال لن يكون هذا عائقا أمام ترشيحي".

⚽ Ronaldo Nazário, Real Valladolid'den Ayrılıyor! Brezilyalı Ronaldo Nazário, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, Real Valladolid'den ayrılacağını ve Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) başkanlığına aday olmayı planladığını belirtti. Ronaldo, Valladolid'deki kulübünün bu… pic.twitter.com/OJJh1DDtJG — SporGPT (@sporGPTtr) December 17, 2024

من جهته، أكد الرئيس الحالي للاتحاد البرازيلي رودريغيز أن "الانتخابات المقبلة ستُجرى بطريقة ديمقراطية وشفافة، سأعمل على أن تكون العملية الانتخابية أفضل من السابقة".

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ويُعد رونالدو البالغ من العمر (48 عاما) أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، وعدّه كثيرون أنه أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم.

وارتدى رونالدو قميص منتخب البرازيل في 99 مباراة سجل خلالها 62 هدفا وقدم لزملائه 62 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، وقاد "السيليساو" إلى التتويج بكأس العالم 2002 وبلقبين في كوبا أميركا (1997 و1999) وبلقب في كأس العالم للقارات (1997).

O Fenomeno Ronaldo Nazário será candidato a presidente de la CBF 🇧🇷. pic.twitter.com/yM4eqoD4pf — VarskySports (@VarskySports) December 16, 2024

وكان رونالدو في قائمة البرازيل التي تُوجت بكأس العالم 1994، لكنه لم يشارك في أي مباراة بتلك النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة.