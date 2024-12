برشلونة ينهار بعد بدايته القوية هذا الموسم

تراجعت نتائج برشلونة في الآونة الأخيرة بشكل غريب للغاية، وآخرها كانت الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الكتالوني أمس أمام ليغانيس في الدوري الإسباني.

وفقد برشلونة 13 نقطة في آخر 6 مباريات بالليغا (الخسارة من ريال سوسيداد ولاس بالماس وليغانيس، والتعادل مع سيلتا فيغو وريال بيتيس)، وهو أمر دفع صحيفة "ماركا" الإسبانية للقول إن "لا أحد يفهم ما حدث للفريق خلال الشهر ونصف الماضي".

وأضافت "ما يمر به برشلونة هو أمر مثير للدهشة، خاصة بعد البداية الرائعة للموسم الكروي، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا".

وبدأ برشلونة الليغا بالفوز في 11 مباراة وخسارة واحدة، ثم انهار الفريق فجأة إذ هُزم 3 مرات وتعادل في مباراتين في الجولات الأخيرة.

ويأمل برشلونة في الوصول إلى إجازة منتصف الموسم من أجل إعادة ترتيب أوراقه و"شحن البطاريات" للاستحقاقات المقبلة، لكن قبل ذلك تنتظره مباراة غاية في الأهمية عندما يستضيف أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الجولة 18 من الليغا، وهي المباراة الأخيرة للبارسا في عام 2024.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو الثاني، ومتقدما بنقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، علما بأن فريقي العاصمة الإسبانية لديهما مباراة مؤجلة، ما يعني أن صدارة البلوغرانا لليغا هي في الواقع "مؤقتة".

في هذه الأثناء كشفت خسارة برشلونة أمام ليغانيس عن معاناة الفريق الكتالوني في العودة إلى المباراة، عندما يتأخر بالنتيجة في جميع البطولات هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن من بين 7 مباريات استقبل فيها برشلونة الهدف الأول، نجح في قلب النتيجة مرتين فقط، وذلك أمام فالنسيا ورايو فاليكانو، وكلاهما بالليغا في الجولتين الأولى والثالثة، مقابل 5 مباريات انتهت بخسارة الفريق الكتالوني.

