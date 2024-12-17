برشلونة ينهار بعد بدايته القوية هذا الموسم

تراجعت نتائج برشلونة في الآونة الأخيرة بشكل غريب للغاية، وآخرها كانت الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الكتالوني أمس أمام ليغانيس في الدوري الإسباني.

وفقد برشلونة 13 نقطة في آخر 6 مباريات بالليغا (الخسارة من ريال سوسيداد ولاس بالماس وليغانيس، والتعادل مع سيلتا فيغو وريال بيتيس)، وهو أمر دفع صحيفة "ماركا" الإسبانية للقول إن "لا أحد يفهم ما حدث للفريق خلال الشهر ونصف الماضي".

وأضافت "ما يمر به برشلونة هو أمر مثير للدهشة، خاصة بعد البداية الرائعة للموسم الكروي، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا".

وبدأ برشلونة الليغا بالفوز في 11 مباراة وخسارة واحدة، ثم انهار الفريق فجأة إذ هُزم 3 مرات وتعادل في مباراتين في الجولات الأخيرة.

وترى الصحيفة الإسبانية أن هناك أسبابا عديدة تقف وراء تراجع نتائج الفريق هي:

التعامل الجيد للمنافسين مع مصيدة التسلل التي كان يطبقها برشلونة بشكل مثالي في بداية الموسم.

الفريق يرتكب العديد من الأخطاء الدفاعية، وهو ما يفسّر استقباله الأهداف في المباريات الـ7 الأخيرة بالدوري (آخر مرة حافظ على نظافة شباكه ضد ريال مدريد).

تدني مستوى روبرت ليفاندوفسكي الذي بدأ الموسم بأرقام تهديفية رائعة، لكن في الفترة الأخيرة لم يكن في قمة عطائه (سجل هدفين في آخر 6 مباريات)، ليقرر المدرب الألماني هانزي فليك استبداله أكثر من مرة.

تراجع قوة الفريق مع استعادة لاعبيه المصابين وهو أمر لافت، عودة غافي وفرينكي دي يونغ وفيرمين لوبيز جعل برشلونة أسوأ.

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ويأمل برشلونة في الوصول إلى إجازة منتصف الموسم من أجل إعادة ترتيب أوراقه و"شحن البطاريات" للاستحقاقات المقبلة، لكن قبل ذلك تنتظره مباراة غاية في الأهمية عندما يستضيف أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الجولة 18 من الليغا، وهي المباراة الأخيرة للبارسا في عام 2024.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو الثاني، ومتقدما بنقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، علما بأن فريقي العاصمة الإسبانية لديهما مباراة مؤجلة، ما يعني أن صدارة البلوغرانا لليغا هي في الواقع "مؤقتة".

برشلونة لا يعرف كيف يعود

في هذه الأثناء كشفت خسارة برشلونة أمام ليغانيس عن معاناة الفريق الكتالوني في العودة إلى المباراة، عندما يتأخر بالنتيجة في جميع البطولات هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن من بين 7 مباريات استقبل فيها برشلونة الهدف الأول، نجح في قلب النتيجة مرتين فقط، وذلك أمام فالنسيا ورايو فاليكانو، وكلاهما بالليغا في الجولتين الأولى والثالثة، مقابل 5 مباريات انتهت بخسارة الفريق الكتالوني.

وتاليا قائمة المباريات التي استقبل فيها برشلونة هدفا في البداية ثم خسر:

موناكو الفرنسي ضد برشلونة في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا: تقدم الفريق الفرنسي بالنتيجة فخسر البلوغرانا (1-2).

NO WAY WE GO TO SLEEP NOW 😤 Let's enjoy our first goal of the night! 🎻 A delicatessen by Maghnes Akliouche 🪄 pic.twitter.com/AfacbxVPSM — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) September 19, 2024

أوساسونا ضد برشلونة في الجولة الـ8 من الليغا: وضع أنتي بوديمير فريقه في المقدمة بعد 18 دقيقة من البداية ليسخر البلوغرانا في النهاية (2-4).

رأسية بوديمير تمنح أوساسونا التقدم على برشلونة #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/fEs91yAehG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2024

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ريال سوسيداد ضد برشلونة في الجولة الـ13 من الليغا: سجل شيرالدو بيكر الهدف الوحيد للفريق الباسكي، ولم ينجح البلوغرانا في التعويض فانتهت (0-1).

REAL SOCIEDAD LEAD OVER BARCELONA!! pic.twitter.com/rCh4YRukbV — ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2024

لاس بالماس ضد برشلونة في الجولة الـ15 من الليغا: هز فريق الكناري الشباك الكتالونية أولا عن طريق ساندرو راميريز فُهزم البلوغرانا (1-2).

ساندرو راميريز يهز شباك برشلونة في مستهل الشوط الثاني#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/6lBXF2oPR4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2024