إقامة نهائيات دوري أمم أوروبا في ألمانيا أو إيطاليا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين، إقامة نهائيات بطولة دوري أمم أوروبا 2025 في بلد الفائز من مباراة دور الثمانية، التي تجمع بين إيطاليا وألمانيا.

هذا يعني أن ألمانيا من الممكن أن تستضيف بطولة كروية أخرى بعد عام من استضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وتقام نهائيات دوري أمم أوروبا في الفترة من 4 إلى 8 يونيو/حزيران.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الألماني في دور الثمانية بميلانو يوم 20 مارس/آذار، فيما تقام مباراة الإياب بعدها بثلاثة أيام في دورتموند.

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الدنماركي، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع نظيره الهولندي، ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في بقية مباريات دور الثمانية.

ولم يصل المنتخب الألماني لنهائيات بطولة الرجال في النسخ الثلاث الأولى من دوري أمم أوروبا.

وتقام النهائيات في ميونخ وشتوتغارت أو تورينو.

وتقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم بتسعة أماكن محتملة لاستضافة الحدث، لكن يويفا فضل ميونخ وشتوتغارت، نظرا لأن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في ميونخ يوم 31 مايو/أيار، مما يعني أن العديد من الاستعدادات اللوجيستية ستكون قد تم إتمامها بالفعل في الملعب.

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وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا في سويسرا.