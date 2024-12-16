موعد حفل جوائز الفيفا للأفضل في 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة

نستعرض أهم المعلومات عن حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأفضل (The Best) في عام 2024، الذي يقام اليوم الثلاثاء في قطر.

وأعلن الفيفا اليوم إقامة حفل جوائز "الأفضل" في العاصمة القطرية الدوحة، ويضم كبار الشخصيات الذين سيتواجدون في حفل عشاء، بما في ذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

يقام الحفل في الثامنة مساء الثلاثاء 20:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة مساء 19:00 بتوقيت الدوحة، السادسة مساء 18:00 بتوقيت وسط أوروبا.

ويأتي الحفل قبل يوم من مباراة ريال مدريد الإسباني ضد باتشوكا المكسيكي (الأربعاء) في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للقارات للأندية (إنتركونتيننتال)، المقررة الأربعاء على ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 في قطر أيضا.

وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعب بين البرازيلي فينيسيوس، المتوج مع ريال مدريد الإسباني بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، والإسباني رودري الذي قاد مانشستر سيتي الإنجليزي للقب الدوري المحلي لموسم رابع تواليا، وساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا، ما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية، وقد قوبل ذلك بانتقادات واسعة.

كما يتنافس معهما على الجائزة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان ريال مدريد بعد وصوله إلى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

إعلان

وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي الجائزة العام الماضي للمرة الثالثة في إنجاز قياسي.

وفي ما يلي قائمة المرشحين لجائزة الفيفا للأفضل للرجال في 2024:

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

الفرنسي كيليان مبابي – ريال مدريد الإسباني.

الأرجنتيني ليونيل ميسي – فريق إنتر ميامي الأميركي.

الإسباني داني كارباخال- ريال مدريد.

الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد.

الألماني فلوريان فيرتس – باير ليفركوزن الألماني.

الإنجليزي جود بيلينغهام – ريال مدريد.

الإسباني لامين جمال – برشلونة الإسباني.

الإسباني رودري – مانشتر سيتي.

النرويجي إرلينغ هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي.

الألماني المعتزل توني كروس – ريال مدريد.

الأفضل في السيدات

وتتنافس 16 لاعبة على جائزة أفضل لاعبة، بينهن الإسبانية أيتانا بونماتي التي أحرزت اللقب العام الماضي، والمتوجة بالكرة الذهبية لعامي 2023 و2024.

وتُوزّع جوائز أخرى مثل أفضل مدرب لفرق الرجال، وأفضل مدرب لفرق السيدات، وأفضل حارس وحارسة، إضافة إلى جائزتي مارتا وبوشكاش لأفضل هدف عند السيدات والرجال تواليا.

ويشارك في التصويت على اختيار الأفضل المشجعون، وممثلو وسائل الإعلام، وقادة ومدربو المنتخبات الوطنية.

ونال البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي) جائزة حارس العام في 2023، والإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد سابقا وباريس سان جيرمان حاليا) أفضل حارسة، فيما كان الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) أفضل مدرب لفرق الرجال، والهولندية سارينا فيخمان (منتخب إنجلترا) أفضل مدرب في فئة فرق السيدات.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل

يبث الفيفا الحفل على الهواء مباشرة من خلال منصاته، ومنها موقع فيفا بلس، كما تنقل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحفل أيضا.