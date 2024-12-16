موعد نهائي كأس القارات للأندية بين ريال مدريد وباتشوكا والقنوات الناقلة

يواجه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية لكرة لقدم 2024.

وتأهل ريال مدريد مباشرة إلى المباراة النهائية، لكن باتشوكا بطل المكسيك وبطل كونكاكاف كان عليه أن يتغلب على بوتافوغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا ليبلغ المباراة النهائية.

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يسعى ريال مدريد إلى إضافة لقب آخر إلى مجموعته الرائعة، وإعادة تأكيد هيمنته العالمية على كرة القدم على مستوى الأندية، في حين يطمح باتشوكا إلى أن يصبح أول نادٍ مكسيكي يرفع الكأس المرموقة.

موعد نهائي كأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

ستقام المباراة بين ريال مدريد وباتشوكا الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول على ملعب لوسيل المونديالي في قطر، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبو ظبي.

وينقل البث الحي والمباشر للنهائي عبر القناة التالية:

beIN SPORTS

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.