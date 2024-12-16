احتجاجات بفرنسا ضد فريق إسرائيلي يشارك بأبطال أوروبا لكرة السلة

خرج ناشطون في مدينة نانتير بفرنسا، أمس الأحد، في مسيرة احتجاجية، تنديدا باستضافة فريق كرة السلة الإسرائيلي "هابوعيل حولون" للعب ضد نادي "نانتير 92" الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة يوم الأربعاء في المدينة، وذلك بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات داعمة لفلسطين عبر إنستغرام المحتجين وهم يجوبون الشوارع رافعين الأعلام الفلسطينية، وحاملين لافتة كُتب عليها "قاطعوا المحتل الإسرائيلي".

وكان متظاهرون قد خرجوا في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأول السبت، احتجاجا على قدوم الفريق الإسرائيلي، ورفعوا شعارات مناهضة للتعامل مع الاحتلال، وطالبوا بمنع المباراة وعدم استقبال اللاعبين الإسرائيليين في فرنسا.