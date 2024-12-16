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إنجاز ميسي غير المسبوق في دوري أبطال أوروبا

Athletic Bilbao v Barcelona - Copa del Rey Final
ميسي الأكثر فوزا بجائزة أفضل لاعب المباراة خلال موسم واحد منذ عام 2009 في أبطال أوروبا (غيتي)
16/12/2024

رغم رحيله عن القارة الأوروبية العجوز، فإن اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الحالي لإنتر ميامي الأميركي سيبقى محفورا في سجلات التاريخ لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي والذي دافع عن ألوانه طيلة موسمين.

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ومن بين إنجازات ميسي العديدة في البطولة الأوروبية العريقة على الصعيد الفردي هو أنه يعد أكثر اللاعبين فوزا بجائزة أفضل لاعب بالمباراة خلال موسم واحد منذ عام 2009، وذلك وفق إحصائية حساب "بوب فوت" (PopFoot) على منصة إكس وهو المتخصص في بيانات اللاعبين.

ويهيمن اسم ميسي على الجائزة منذ عام 2009 إذ ورد اسمه 6 مرات وجميعها مع البلوغرانا، مقابل مرة وحيدة لكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كيليان مبابي.

وتاليا المواسم التي حقق فيها ميسي جائزة رجل المباراة أكثر من أي لاعب آخر في نسخة واحدة من دوري الأبطال منذ عام 2009:

  • موسم 2010-2011: حصل على الجائزة 9 مرات في 13 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 69%.
  • موسم 2011-2012: حصل على الجائزة 8 مرات في 11 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 73%
  • موسم 2012-2013: حصل على الجائزة 5 مرات في 11 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 45%.
  • موسم 2013-2014: حصل على الجائزة 5 مرات في 7 مباريات مع برشلونة الإسباني بنسبة 71%.
  • موسم 2014-2015: حصل على الجائزة 9 مرات في 13 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 69%.
  • موسم 2018-2019: حصل على الجائزة 7 مرات في 10 مباريات مع برشلونة الإسباني بنسبة 70%.
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وفي الوقت نفسه، حصل رونالدو على جائزة رجل المباراة 7 مرات في 12 مباراة مع ريال مدريد الإسباني بنسبة 58%، وذلك بموسم 2015-2016.

أما ليفاندوفسكي، ففعل ذلك 6 مرات في 10 مباريات مع بايرن ميونخ الألماني بنسبة 60% وذلك بموسم 2019-2020، في حين حصد مبابي الجائزة 6 مرات في 12 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة 50% وذلك بموسم 2023-2024.

يُذكر أن ميسي هو أكثر لاعب فوزا بجائزة رجل المباراة بدوري الأبطال منذ عام 2009، إذ حدث ذلك 67 مرة في 130 مباراة، يليه رونالدو بـ40 مرة في 131 مباراة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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