إنجاز ميسي غير المسبوق في دوري أبطال أوروبا

رغم رحيله عن القارة الأوروبية العجوز، فإن اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الحالي لإنتر ميامي الأميركي سيبقى محفورا في سجلات التاريخ لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي والذي دافع عن ألوانه طيلة موسمين.

ومن بين إنجازات ميسي العديدة في البطولة الأوروبية العريقة على الصعيد الفردي هو أنه يعد أكثر اللاعبين فوزا بجائزة أفضل لاعب بالمباراة خلال موسم واحد منذ عام 2009، وذلك وفق إحصائية حساب "بوب فوت" (PopFoot) على منصة إكس وهو المتخصص في بيانات اللاعبين.

📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de trophées d’homme du match sur une saison en Ligue des Champions depuis 2009 pic.twitter.com/ltTafW3wMX — PopFoot (@ThePopFoot) December 11, 2024

ويهيمن اسم ميسي على الجائزة منذ عام 2009 إذ ورد اسمه 6 مرات وجميعها مع البلوغرانا، مقابل مرة وحيدة لكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كيليان مبابي.

وتاليا المواسم التي حقق فيها ميسي جائزة رجل المباراة أكثر من أي لاعب آخر في نسخة واحدة من دوري الأبطال منذ عام 2009:

موسم 2010-2011: حصل على الجائزة 9 مرات في 13 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 69%.

حصل على الجائزة 9 مرات في 13 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 69%. موسم 2011-2012: حصل على الجائزة 8 مرات في 11 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 73%

حصل على الجائزة 8 مرات في 11 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 73% موسم 2012-2013: حصل على الجائزة 5 مرات في 11 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 45%.

حصل على الجائزة 5 مرات في 11 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 45%. موسم 2013-2014: حصل على الجائزة 5 مرات في 7 مباريات مع برشلونة الإسباني بنسبة 71%.

حصل على الجائزة 5 مرات في 7 مباريات مع برشلونة الإسباني بنسبة 71%. موسم 2014-2015: حصل على الجائزة 9 مرات في 13 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 69%.

حصل على الجائزة 9 مرات في 13 مباراة مع برشلونة الإسباني بنسبة 69%. موسم 2018-2019: حصل على الجائزة 7 مرات في 10 مباريات مع برشلونة الإسباني بنسبة 70%.

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وفي الوقت نفسه، حصل رونالدو على جائزة رجل المباراة 7 مرات في 12 مباراة مع ريال مدريد الإسباني بنسبة 58%، وذلك بموسم 2015-2016.

أما ليفاندوفسكي، ففعل ذلك 6 مرات في 10 مباريات مع بايرن ميونخ الألماني بنسبة 60% وذلك بموسم 2019-2020، في حين حصد مبابي الجائزة 6 مرات في 12 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة 50% وذلك بموسم 2023-2024.

📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de trophées d’homme du match en Ligue des Champions depuis 2009 pic.twitter.com/n1Diwykjzr — PopFoot (@ThePopFoot) April 17, 2024

يُذكر أن ميسي هو أكثر لاعب فوزا بجائزة رجل المباراة بدوري الأبطال منذ عام 2009، إذ حدث ذلك 67 مرة في 130 مباراة، يليه رونالدو بـ40 مرة في 131 مباراة.