غوارديولا مدرب مان سيتي يقر: هناك شيء نفتقده

تعهد جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بإعادة لاعبيه إلى أفضل حالاتهم.

وأخفق مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف أمام مانشستر يونايتد أمس الأحد، ليخسر 1-2.

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وقال غوارديولا -في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي- إن هناك عناصر من طريقة لعبنا الطبيعية غير موجودة، وإنه يحتاج إلى معرفة ما هي لإعادة فريقه إلى طريق الانتصارات، مؤكدا أن "هناك شيئا نفتقده".

وأضاف "عندما تفوز بالمباريات، تكون الطاقة أعلى، لكن وظيفتي ليست مجرد الفوز بالمباريات ورفع البطولات، أنا أعمل للتعامل مع هذه المواقف، ربما في عام واحد أو عام ونصف العام، خسرنا 8 مباريات والآن في شهر و10 أيام خسرنا 8 مباريات من أصل 11".

وأردف أنه "كنا في صدارة الدوري والفريق الوحيد الذي لم يهزم في أوروبا قبل هذه الخسائر، نحن ناد كبير، وأنا هنا بسبب ما فعلناه في الماضي لولا ذلك لما دعمت الأندية مدربها".

وشدد بيب على أنه "كل المدربين في جميع أنحاء العالم يعملون بجدية أكبر ويفكرون ويتحدثون أكثر، يجب أن أخبرهم أننا ما زلنا جيدين للغاية". وأشار إلى أنه "كنت أعلم أنه سيكون موسما صعبا حتى عندما كنا فائزين، لكنني لم أتوقع أن يكون الأمر كما هي الحال الآن".

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وصرح غوارديولا بأنه شعر بأن فريقه لم يكن مسيطرا تماما على المباراة، على الرغم من تقدمه بهدف نظيف مع دخول المباراة لحظاتها الأخيرة.

وأوضح أنه "في الماضي ربما كنت أفترض أننا يمكن أن نفوز قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لكن في الموقف الذي نحن فيه لم أفكر في ذلك أبدا".

وأضاف "نحن نلعب دائما بهذا الهدوء الذي لا نملكه الآن بعد عدد المباريات التي خسرناها، أحيانا تساعدك الروح على إيجاد القوة في هذا النوع من المباريات، وكنا هناك، لكن الأمر لا يتعلق بذلك".

وأصر غوارديولا "أنا المدرب، وعلي أن أجد الحل".

وختم أنه "خسرنا مباراة مرة أخرى وعلينا أن نستمر في المضي قدما، يتعين علي أن أجد طريقة للتحدث معهم وتدريبهم على كيفية اللعب والبناء".