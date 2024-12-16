أسباب عدم حضور برشلونة حفل جائزة الفتى الذهبي رغم فوز لامين جمال

لن يحضر ممثلو نادي برشلونة ونجمه لامين جمال، اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "الفتى الذهبي" الذي تنظمه صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، رغم فوز 3 من لاعبيه ولاعباته بجوائز متنوعة، وذلك بسبب خلافات مع الجهة المنظمة للفعالية.

وسيكون برشلونة النجم الكبير للحفل المقرر الليلة، باعتبار فوزه بثلاثة جوائز هي جائزتا الفتى الذهبي للرجال والنساء (لامين جمال وفيكي لوبيز)، بالإضافة إلى تكريم لاعبته أيتانا بونماتي الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم لعام 2024.

ورغم ذلك لن يتواجد ثلاثي برشلونة في الحفل لاستلام جوائزهم بسبب "خلافات لوجستية" بين النادي والجهة المنظمة للحفل، وهي أمور أزعجت إدارة البلوغرانا، كما أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية.

وطلب برشلونة السفر إلى إيطاليا بطائرة مستأجرة لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الصحيفة المنظمة للجائزة، التي عرضت على النادي بدورها القدوم برحلة منتظمة.

والأمر الثاني هو أن بعثة برشلونة ستضطر إلى المبيت في إيطاليا بسبب أن مطار تورينو سيكون مغلقا بعد انتهاء الحفل، وهو أمر لم يكن في مخططات النادي الكتالوني الذي يريد العودة في الليلة نفسها، لارتباط الفريق الأول بمباراة مهمة جدا يوم السبت المقبل ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وهي الأخيرة للفريق الكتالوني في العام الحالي.

وبسبب ذلك يرى برشلونة أن صحيفة "توتو سبورت" تضع عقبات تصعّب عليه القدوم إلى إيطاليا، وعليه قرر النادي عدم السفر لحضور الحفل.

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وعلّقت شبكة "ريليفو" على هذا القرار بالقول "بدون حضور برشلونة ونجومه الثلاثة إلى الحفل، سيكون الحدث باهتا".

وفي فئة الشباب اكتسح جمال (17 عاما) نسبة التصويت في طريقه لحصد الجائزة، إذ منحته لجنة التحكيم 488 نقطة من أصل 500، وهو رقم قياسي، علما بأن الجائزة تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد في العالم وعمره لا يتجاوز 21 عاما، ويتم اختياره من قبل الصحفيين الرياضيين.

وسيخلف لامين جمال الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني الذي فاز بجائزة الفتى الذهبي عن العام الماضي (2023).

وأصبح جمال رابع لاعب من برشلونة يفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي (2005) والإسبانيين بيدري (2020) وغافي (2021).

وأشادت الشبكة الإسبانية بلامين جمال وقالت عنه "بعمر 17 عاما أصبح اللاعب ركيزة أساسية في برشلونة ومنتخب إسبانيا. جمال لديه كل شيء لفرض نجوميته في عالم كرة القدم في السنوات المقبلة".