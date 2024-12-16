برشلونة يعلن إصابة لامين جمال مجددا

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، غياب جناحه الدولي لامين جمال بين 3 و4 أسابيع عن الملاعب، بسبب التواء في كاحله الأيمن تعرض له في المباراة ضد ليغانيس، الأحد، في ختام الجولة الـ17 لليغا.

وقال النادي الكتالوني في بيان "تعرض لامين جمال، لاعب الفريق الأول لبرشلونة، لإصابة في كاحله الأيمن الأحد خلال المباراة أمام ليغانيس، وأظهرت الفحوصات التي أُجريت صباح الاثنين أنه يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في الرباط الشظوي الأمامي"، مضيفا أن مدة غيابه "تقدر بـ3 و4 أسابيع".

خضع لامين صباح اليوم الاثنين لفحوصات طبية أظهرت إصابة من المستوى 1 في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن. مدة الغياب تتراوح بين 3 و4 أسابيع. pic.twitter.com/6wx79sMib6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 16, 2024

إصابات متكررة

تعرض لامين جمال (17 عاما) لإصابتين هذا الموسم، حيث أُصيب بشد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال تواجده مع منتخب بلاده، قبل مواجهتين مهمتين للنادي الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، في منتصف أكتوبر الماضي.

وغادر جمال ملعب نويفا كوندومينا في مورسيا وهو يعرج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، خلال فوز إسبانيا -بطلة أوروبا وحاملة اللقب- على الدنمارك 1-0 السبت في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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كما أُصيب جمال بداية الشهر الماضي في كاحله أيضا، وغاب نحو 3 أسابيع عن الملاعب.