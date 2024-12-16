جدول مباريات "خليجي 26" والقنوات الناقلة

تستضيف الكويت بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" في الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي و3 يناير/كانون الثاني 2025.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات هي الكويت (المضيف) والإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق واليمن.

وتم توزيع المنتخبات على المجموعتين الأولى والثانية، وستلعب المباريات على ملعبي جابر الأحمد الدولي (60 ألف متفرج) وملعب جابر مبارك الحمد الصباح (15 ألف متفرج).

ويلتقي منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية مع عُمان في ملعب جابر الأحمد الدولي الذي سيستضيف أيضا المباراة النهائية في 3 يناير/كانون الثاني 2025.

وتاليا جدول وتوقيت مباريات خليجي 26 في الكويت (توقيت مكة المكرمة):

– مباريات المجموعة الأولى:

السبت 21 ديسمبر/كانون الأول:

الكويت ضد عُمان

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قطر ضد الإمارات

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

احفظوها بالمفضلة 🙌 موعد حفل الافتتاح ✅ مواعيد مباريات الجولة الأولى من #خليجي_زين26 🗓🔥 pic.twitter.com/mZWywOW582 — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 9, 2024

الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول:

عُمان ضد قطر

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، وتنطلق الساعة الـ5:25 مساء (17:25) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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الإمارات ضد الكويت

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الـ8:30 مساء (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول:

الإمارات ضد عُمان

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، وتنطلق الساعة الـ5:30 مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الكويت ضد قطر

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الـ5:30 مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مباريات المجموعة الثانية

الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول:

العراق ضد اليمن

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، وتنطلق الساعة الـ5:25 مساء (17:25) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

السعودية ضد البحرين

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الـ8:30 مساء (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول:

اليمن ضد السعودية

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، وتنطلق الساعة الـ5:25 مساء (17:25) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

البحرين ضد العراق

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الـ8:30 مساء (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

السبت 28 ديسمبر/كانون الأول:

البحرين ضد اليمن

تقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، وتنطلق الساعة الـ5:30 مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

العراق ضد السعودية

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الـ5:30 مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الدور نصف النهائي

الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول:

أول المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الـ5:30 مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

أول المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الـ8:45 مساء (20:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الدور النهائي

الجمعة 3 يناير/كانون الثاني المقبل

الفائز في نصف النهائي الأول ضد الفائز في نصف النهائي الثاني

تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وسينقل البث الحي والمباشر لمباريات كأس الخليج عبر القنوات التالية:

قناة الكأس 1

قناة دبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة عُمان الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة دبي الرياضية 1

القناة الرياضية العراقية

قناة البحرين الرياضية.