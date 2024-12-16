وثّق المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب أمس الأحد حجم الدمار الكبير الذي لحق بملعب فريق الهلال السوداني في أم درمان جراء الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، والتي حولت الملعب إلى "أثر بعد عين" والبنى التحتية إلى خراب.

وقال سوار الذهب معلق قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستغرام "عندما دخلت الملعب اعترت النفس حسرة بسبب غياب صوت الجماهير وهدير المدرجات الذي أوقفته الحرب".

وأضاف "كان الصوت يصدح من قلب أم درمان إلى كل ربوع أفريقيا في البطولات الأفريقية، وأصبحت المدرجات خاوية على عروشها، وأصبح الملعب كأنه تمثال حداد على حال السودان".

وقال سوار الذهب "أتحدث إليكم وصوت المدافع والذخيرة أراها أمامي الآن، وهذا واقع السودان في هذه الحرب التي نرى فيها صورة مؤلمة".

الهلال يتصدر بالعلامة الكاملة

ورغم أنه يلعب خارج أرضه وبعيدا عن جمهوره بسبب ظروف الحرب الأهلية فإن الهلال السوداني يقدم أداء مميزا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بقيادة المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغيه.

وخطا الهلال خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بعد أن حقق انتصاره الثالث تواليا، وجاء على حساب مضيفه مولودية الجزائر بهدف نظيف على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية.

إعلان

ويتصدر الهلال المجموعة الأولى بـ9 نقاط، وبات على بعد نقطة من التأهل إلى ربع النهائي أمام مولودية الجزائر (4 نقاط)، ومازيمبي (نقطتان) في المركز الثالث، يليه يونغ أفريكانز في المركز الرابع بنقطة.