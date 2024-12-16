شاهد.. روديغر مدافع ريال مدريد يسخر من برشلونة بعد الخسارة من ليغانيس

سخر الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني من برشلونة بعد خسارته أمام ليغانيس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومُني برشلونة أمس بهزيمته الرابعة بالموسم الحالي 2024-2025 في الليغا والثانية على ملعبه أمام ليغانيس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن الجولة الـ17.

وعلى منصة "إكس" انتشر مقطع فيديو ظهر فيه روديغر وهو يسخر من برشلونة بعد هذه الهزيمة "المفاجئة" والتي جاءت أمام فريق يوجد في مركز متأخر بجدول الترتيب.

وحسب مقطع الفيديو، كان روديغر موجودا في إحدى الفعاليات وظهر ممسكا بهاتفه الخلوي في يده والنتيجة النهائية لمباراة برشلونة وليغانيس ظاهرة على الشاشة.

وبدا المدافع الألماني البالغ من العمر 31 عاما سعيدا للغاية بهذه النتيجة "غير المتوقعة" وقد سُمع صوت ضحكاته.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن فيديو روديغر حظي بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

روديغر يسخر من برشلونة بعد الخسارة من ليغانيس pic.twitter.com/ODK9fdObZX — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 16, 2024

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يُشار إلى أن ريال مدريد كان تعادل (3-3) أمام مضيفه رايو فاليكانو قبل 24 ساعة من تعادل برشلونة، ضمن الجولة ذاتها.

واشتدت المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد أن تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويأتي خلفهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، علما أن فريقي العاصمة الإسبانية لدى كل منهما مباراة مؤجلة.

وشارك المدافع الألماني في جميع مباريات ريال مدريد الـ24 في الموسم الحالي موزعة على 17 في الدوري الإسباني و6 بدوري أبطال أوروبا و1 بكأس السوبر الأوروبي بواقع 2077 دقيقة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين، سجل خلالها هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويستعد روديغر وفريقه ريال مدريد لملاقاة باتشوكا المكسيكي الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال".

وبعدها يخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة عام 2024 حين يستقبل ضيفه إشبيلية على ملعب سانتياغو بيرنابيو الأحد القادم في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.