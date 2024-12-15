مشكلة ريال مدريد الأساسية هذا الموسم

يرى الإسباني فيرناندو مورينتس النجم السابق لريال مدريد أن النادي الملكي يعاني من مشاكل دفاعية وضحت أكثر خلال المباراة الأخيرة للفريق ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، وبالتالي على الإدارة أن تتحرك من أجل تعزيز الخط الخلفي في الفترة المقبلة.

وانقاد ريال مدريد أمس السبت إلى نتيجة التعادل (3-3) أمام مضيفه رايو فاليكانو ضمن الجولة الـ17 من الليغا ليفشل الفريق في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني ولو مؤقتا، وبالتالي فرط بفرصة ثمينة للضغط على برشلونة، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وافتقد ريال مدريد لخدمات الفرنسي كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية أمام أتالانتا الإيطالي، في حين اعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي على فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش في خط الوسط، وأعاد الفرنسي أوريلين تشواميني مرة أخرى إلى مركز قلب الدفاع، وهو أمر لم يرق لمورينتس.

وحلل مورينتس أداء ريال مدريد ضد رايو فاليكانو بالقول "لا أعرف ما إذا كان لدى الفريق حل لأزمة حارس المرمى، كما أعتقد أن على خط الدفاع أن يؤدي بشكل أفضل، من الصعب أن يفرط الفريق بأي نقطة عندما يسجّل 3 أهداف".

Real Madrid, Rayo Vallecano Karşısında Berabere Kaldı Real Madrid, Rayo Vallecano ile oynadığı maçta 3-3 berabere kalarak liderlik şansını kaçırdı. Fernando Morientes, Real Madrid'in savunma sorunlarına dikkat çekerek, takımın defansif anlamda zorlandığını belirtti. Morientes'e… pic.twitter.com/BcS6v7ff44 — SporGPT (@sporGPTtr) December 15, 2024

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وأوضح مورينتس الذي يُعد أحد الأشخاص الأكثر انتقادا لريال مدريد وفق الصحيفة "يضم الدفاع لاعبين يشاركون في غير مكانهم مثل تشاواميني أو فالفيردي، برأيي الخط الخلفي يحتاج إلى تعزيز في الفترة المقبلة".

ويعاني ريال مدريد من غياب أبرز مدافعيه بداعي الإصابة، وهما البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني داني كارفاخال اللذان انتهى موسهما بالفعل، إضافة إلى النمساوي ديفيد ألابا الذي لم يخض أي مباراة منذ عام تقريبا وينتظر الميرنغي عودته في الفترة المقبلة.

وخلص مورينتس "بناء على ما قدمه الفريقان طوال المباراة، أعتقد أنها نتيجة عادلة (التعادل 3-3)".

وأصبح ريال مدريد الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة مهددا بفقدان المركز الثاني لصالح جاره اللدود أتلتيكو مدريد (35 نقطة) الذي يستضيف خيتافي اليوم، في حين يقف "الميرنغي" على بُعد نقطة واحدة من برشلونة المتصدر الذي يلعب الليلة ضد ليغانيس في الجولة ذاتها.

وسبق لمورينتس (48 عاما) أن لعب لريال مدريد 6 مواسم في الفترة بين 1997 حتى 2003 حيث انتقل إلى موناكو الفرنسي، وبعد موسم واحد فقط عاد إلى النادي الملكي ليقضي بين جدرانه 6 أشهر قبل أن يرحل بشكل نهائي إلى ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية عام 2005.

وارتدى مورينتس قميص ريال مدريد في 272 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 100 هدف، وقدم لزملائه 34 تمريرة حاسمة، كما تُوج مع الفريق الملكي بـ8 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني (2) وكأس السوبر الإسباني (1) وكأس الانتركونتننتال (2).