أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يتحسر: التعادل أمام رايو فاليكانو مختلف

تحسر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تعادل فريقه مع رايو فاليكانو 3-3 مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم رايو فاليكانو في الدقيقة الرابعة عن طريق أوناي لوبيز، قبل أن يضيف عبدول مؤمن الهدف الثاني في الدقيقة الـ36.

وعاد ريال مدريد لتقليص الفارق في الدقيقة 39 عن طريق فيديريكو فالفيردي، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل جود بيلينغهام هدف التعادل.

ونجح الريال في قلب النتيجة لصالحه في الدقيقة 56 حينما سجل له رودريغو الهدف الثالث، لكن فاليكانو نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 65 عن طريق إيزي بالازون.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي يواجه ليغانيس اليوم الأحد، علما بأن النادي الملكي لديه مباراة مؤجلة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ""كنا متأخرين في النتيجة ثم تعافينا، بعد ذلك تقدمنا ثم افتقرنا إلى الحزم في منطقة جزاء الخصم، تقييم المباراة جيد، أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للغاية لمدة ساعة، باستثناء الدقائق الأولى".

ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن أنشيلوتي قوله "لعب الفريق بشكل جيد حتى لحظة تقدمنا، صنعنا فرصا كثيرة، بعد تعادل الخصم، لاحت لنا فرصة جديدة لتحقيق الفوز".

إعلان

وأوضح أن "التعادل أمام ريال مايوركا أو لاس بالماس كان مختلفا تماما، اليوم شاهدنا فريقا متضامنا نافس بقوة لكنه لم يتمكن من الفوز بسبب الأخطاء، نحن على الطريق الصحيح، انتهت المباراة بالتعادل وعلينا التفكير في المباريات المقبلة. أنا راض".